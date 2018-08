F1 – E’ ufficiale! Ricciardo lascia la Red Bull : ecco il suo prossimo team : Daniel Ricciardo dice addio alla Red Bull: l’australiano cambia team a fine stagione Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull alla fine di questa stagione di Formula 1. Ad annunciare il divorzio è il team anglo-austriaco in un comunicato. “Rispettiamo la decisione di Daniel e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. Ringraziamo Daniel per la sua dedizione e per il ruolo che ha avuto da quando è entrato a far parte del team ...