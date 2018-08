Exploit del comparto tecnologico a Milano - +2 - 33% - - slancio per STMicroelectronics : Andamento brillante per l' indice delle società High Tech italiane , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 68.929,58, ...

Università - classifica Censis : Bologna al top/ Ultime notizie : Bari migliore del Sud - Exploit della Calabria : Università, classifica Censis: Bologna al top. Ultime notizie: Bari migliore del Sud, exploit della Calabria. La Sapienza di Roma migliora, mentre Pavia e Teramo scivolano(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:52:00 GMT)

Ora o mai più - l’Exploit inaspettato del programma di RaiUno. E Lisa torna a cantare dopo la malattia : 3.767.000 telespettatori e il 21,6% di share: sono questi i numeri della prima edizione di Ora o mai più. Ascolti che parlano chiaro, rafforzati ancora di più dal periodo di messa in onda in pieno giugno tra il caldo e una Canale 5 in clima Mondiale. Otto meteore della musica italiana, note spesso per una sola hit, pronte al rilancio guidate da otto big: da Loredana Bertè a Patty Pravo, da Orietta Berti a Marcella Bella e molti altri. Era il ...

Exploit della Lega - tengono i 5Stelle. I Dem cadono nelle roccaforti rosse : Prima era la Lega nord, ed era il partito della Padania. Da ieri, la Lega, si è conquistata sul campo l'eliminazione di quel nord dal proprio logo e si è aperta un'autostrada...

Exploit dell'indice italiano delle azioni siderurgiche - +4 - 63% - - al centro degli acquisti Tenaris - +4 - 85% - : Andamento brillante per il FTSE Italia Basic Materials , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il comparto ...

L'Exploit della Russia ai Mondiali parte dall'Italia. Parla Fabio Capello : Mosca. I successi della Russia a Mondiali partono da lontano, da quel progetto monstre avviato nell’estate del 2012 che aveva messo la Nazionale russa nelle mani di Fabio Capello. Un programma a lunga scadenza che sarebbe culminato proprio nell’attuale Coppa del mondo ospitata in casa, alla quale do

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia a Sopot per confermare l’Exploit del Piazza di Siena - Francia e Belgio pronti a mordere : Le emozioni del Piazza di Siena 2018 sono ancora vive nel cuore degli appassionati italiani di salto ostacoli. Ma intanto l’Italia guarda già avanti, con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi. Nel prossimo weekend a Sopot, in Polonia, andrà in scena la quarta tappa della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli e l’Italia, assente nelle due precedenti gare della competizione, ha bisogno di recuperare punti per rendere ...

Piazza Affari stupisce con balzo del 3 - 42% - Exploit di Unicredit e Intesa : Incipit di ottava in gran recupero per Piazza Affari grazie alla sponda delle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha rassicurato gli investitori circa il mantenimento dei conti pubblici sotto controllo. In chiusura l'indice Ftse Mib segna un progresso del 3,42% a quota 22.086 punti, ...

Comunali 2018 - l'Exploit della Lega trascina il centrodestra - : I candidati della coalizione scelti del Carroccio hanno trionfato in diverse città già al primo turno delle amministrative: ottimi risultati in Veneto, specialmente a Treviso e Vicenza. Buone ...

Comunali : Exploit del Carroccio nel Nordest - il Pd tiene Brescia ma perde Terni - M5s arretra : Batosta per i Cinquestelle, che sono fuori da tutti i ballottaggi dei comuni principali, sconfitti anche nei due municipi di Roma, nella tornata elettorale per le Comunali. Avanza il centrodestra in ...

Comunali - battaglia su 761 sindaci : l'Exploit della Lega allarma M5S Treviso al Carroccio - Brescia ai Dem : Cresce ancora la Lega, che trascina il centrodestra facendo il pieno soprattutto nel nord-est, rallenta il Movimento 5 Stelle che perde i due Municipi della Capitale ieri al voto, entrambi con governi ...