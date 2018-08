Europei nuoto Glasgow 2018 | due argenti e un bronzo per l' Italia

Europei di nuoto : Cusinato d'argento nei 400 misti : L'azzurra si arrende solo alla francese Lesaffre

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato si tinge d’ARGENTO nei 400 misti donne. L’azzurra piegata solo dalla francese Lesaffre : Una Ilaria Cusinato tutta grinta e voglia di centrare il risultato importante quella che si è vista nella vasca di Glasgow (Gran Bretagna), per la finale dei 400 misti donne degli Europei di Nuoto 2018 . L’azzurra allenata da Stefano Morini ha centrato un grandioso argento grazie ad una gara d’attacco, duellando spalla a spalla con la francese Fantine Lesaffre e dovendosi arrendere alla transalpina solo nell’ultima vasca. Oro ...

Nuoto - Europei 2018. Ilaria Cusinato : “Volevo la medaglia! L’oro era difficile - due anni complicati ma che soddisfazioni” : Ilaria Cusinato ha regalato all’Italia la prima medaglia agli Europei 2018 di Nuoto che sono incominciati oggi a Glasgow. L’azzurra ha lottato anche per il gradino più alto del podio nei 400 metri misti ma la francese Lesaffre si è rivelata insuperabile e così la 18enne si deve accontentare di un argento comunque molto prezioso e luccicante, il miglior modo per incominciare la sua rassegna continentale. La veneta si è presentata ...

Nuoto - Europei 2018 : Cusinato magica nei 400 misti - Ilaria è d’argento a Glasgow! : Ilaria Cusinato è d’argento agli Europei 2018, la nuotatrice azzurra si accaparra il secondo gradino del podio nella gara dei 400 metri misti Nella prima giornata degli Europei di Nuoto di Glasgow, Ilaria Cusinato si accaparra la seconda piazza del podio e quindi la medaglia d’argento con la gara dei 400 metri misti. Già nelle semifinali la nuotatrice azzurra aveva detto la sua, segnando il suo miglior tempo di stagione, ma il ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : venerdì 3 agosto. Cusinato e Toni in finale nei 400 misti. Bene Bianchi e Di Liddo. Staffette azzurre subito protagoniste! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (VENERDI’ 3 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un day-1 in cui l’Italia avrà chance per conquistare medaglie ed iniziare il percorso continentale nel migliore dei modi nella vasca britannica. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla ...

Europei di nuoto sincronizzato – L’Italia parte col botto - splendido bronzo della coppia Cerruti-Ferro : Nella finale del duo (routine tecnica), le azzurre strappano un bellissimo bronzo che vale la prima medaglia per l’Italia agli Europei Iniziano benissimo gli Europei di nuoto sincronizzato per l’Italia, la coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro centrano la medaglia di bronzo nel duo (routine tecnica). Accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & Basso” di Leonard Bernstein, le azzurre ottengono il ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico : Stavolta “A scream for Lampedusa” non vale il successo al duo misto italiano Giorgio Minisini / Manila Flamini, impegnato nella finale della routine tecnica degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Accompagnati dalla stessa musica di Michele Braga, ma con un esercizio completamente diverso in acqua rispetto all’oro iridato di Budapest (Ungheria), Giorgio e Manila non sono riusciti a comunicare la stessa sincronia e leggiadria ...

Nuoto - Europei 2018. La sfida più difficile per Gregorio Paltrinieri : 1500 metri di battaglia con Romanchuk : Scende in vasca domani per la prima gara del suo Europeo, per lui la più importante, Gregorio Paltrinieri, il campione di tutto che punta al quarto oro consecutivo nella gara più lunga. i 1500 stile libero. Due volte campione del mondo, tre volte campione continentale, Paltrinieri sa bene che questo è un Europeo a rischio per tanti motivi: perché la preparazione è stata diversa a tutti gli altri anni, vista la sua esperienza prolungata in ...

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in seconda posizione alle spalle della Russia : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Un argento ed un bronzo il computo delle prime due gare del Nuoto sincronizzato. Dopo il bronzo di Costanza Ferro e di Linda Cerruti nel duo tecnico, arriva l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto tecnico, alle spalle della Russia, in vetta al medagliere con due ori. medagliere Europei Nuoto ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro non deludono! Fantastico bronzo nel duo tecnico : Al Scotstoun Sports Campus, a sei chilometri dal centro di Glasgow (Gran Bretagna), hanno preso il via gli Europei di Nuoto sincronizzato 2018. L’Italia risponde presente conquistando nella prima finale in programma uno splendido bronzo continentale. Nella finale del duo (routine tecnica) le due azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro si sono ben distinte in vasca, accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & ...

Nuoto - Europei 2018 : il programma di sabato 4 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Seconda giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 in corso di svolgimento a Glasgow. La più grande città della Scozia è pronta ad accogliere nuove emozioni, con gli italiani pronti a mettersi in luce anche in questo sabato. Gregorio Paltrinieri, l’uomo che detiene tutti i titoli possibili (olimpico, mondiale, europeo e mediterraneo), debutterà proprio in quest’occasione, nelle batterie dei suoi 1500 stile libero. Assieme al ...