European Championships 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino e le

European Championships 2018 - tutti gli italiani in gara oggi (3 agosto). Programma - orari e tv : oggi venerdì 3 agosto entrano nel vivo gli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. oggi si assegnano le prime medaglie, il nuoto si prende subito la scena e l’Italia cercherà di dire subito la sua. Da non perdere il nuoto sincronizzato con Giorgio Minisini, il ciclismo su pista con i quartetti dell’inseguimento ed Elia Viviani nello scratch ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : azzurre seconde nell’inseguimento femminile! Italia in lotta nella ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...

Dove guardare gli European Championships 2018 in diretta tv o in streaming : È una mini-Olimpiade con 52 paesi europei e 8 sport, tra le cose migliori che potreste trovare in televisione da qui al 12 agosto The post Dove guardare gli European Championships 2018 in diretta tv o in streaming appeared first on Il Post.

European Championships 2018 : tutti gli italiani in gara domani (3 agosto). Orari e programma delle gare : Venerdì 3 agosto con la seconda giornata di gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento degli Europei di ginnastica artistica, nuoto, atletica leggera, canottaggio, ciclismo, triathlon, golf, tuffi. Si assegnano le prime medaglie e l’Italia vuole essere subito protagonista con alcuni assi importanti tra cui spiccano anche Simona Quadarella, Ilaria Cusinato e Domenico Acerenza in vasca. ...

European Sports Championships : mini Olimpiade europea con sette sport : Il rischio, evidentemente, è che gli sport più popolari, cioè il nuoto e l'atletica, finiscano per cannibalizzare gli altri e togliere interesse alle loro stesse gare, perché nemmeno ai Giochi le due ...

Iniziano gli European Championships (eh?) : Sono le mini-Olimpiadi europee, con gare di nuoto, ciclismo, canottaggio, ginnastica artistica e atletica leggera The post Iniziano gli European Championships (eh?) appeared first on Il Post.

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di giovedì 2 agosto : Scattano ufficialmente gli European Championships 2018. Una prima giornata ‘soft’, dove non si assegneranno medaglie, ma in cui andranno gettate le basi per salire sul podio nei giorni successivi. Andiamo dunque a scoprire le ambizioni dell’Italia in questo giovedì 2 agosto. CANOTTAGGIO Ore 10.30, batterie Scenderanno subito in acqua alcuni degli equipaggi azzurri più importanti. Su tutti il 4 di coppia di Filippo Mondelli, ...

European Championships 2018 - tutti gli italiani in gara oggi (2 agosto). Programma - orari e tv : oggi giovedì 2 agosto vedremo diversi italiani in gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Si incomincia con le qualificazioni di ginnastica artistica, le batterie di canottaggio e i turni eliminatori dell’inseguimento su pista. All’SSE Hydro andremo a caccia della finale a squadre e Sofia Busato punta all’atto conclusivo ...