European Championships 2018 | come seguirli in tv

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : argento Cusinato! Inseguimenti a squadre in finale nel ciclismo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’Italia vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA SEI BELLISSIMA! Doppio oro vicino nella ginnastica - battiamo la GB nell’inseguimento maschile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’ITALIA vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA SEI BELLISSIMA! Doppio oro nella ginnastica - battiamo la GB nell’inseguimento maschile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’ITALIA vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

Medagliere European Championships 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere European Championships ...

European Championships 2018 : tutti gli italiani in gara domani (4 agosto). Orari e programma delle gare : Sabato 4 agosto con la terza giornata di gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento degli Europei di ginnastica artistica, nuoto, atletica leggera, canottaggio, ciclismo, triathlon, golf, tuffi. Si assegnano le medaglie e l’Italia vuole essere subito protagonista con alcuni assi importanti soprattutto nel nuoto, nel ciclismo su pista e nel canottaggio. Di seguito il calendario completo con ...

European Championships 2018 : programma - orari e tv di domani (4 agosto) : Sabato 4 agosto proseguiranno gli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Ci aspetta una giornata intensissima con le finali di nuoto e di nuoto sincronizzato, l’assegnazione delle medaglie nel ciclismo su pista e nel canottaggio, l’atto conclusivo della gara a squadre di ginnastica artistica. Di seguito il calendario completo, il programma ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : pomeriggio di fuoco! Ginnastica e ciclismo - poi Minisini nel sincro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’Italia vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : venerdì 3 agosto. Parte bene Ilaria Cusinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’Italia vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : venerdì 3 agosto. Nuoto - sincronizzato e ciclismo su pista : in arrivo le prime medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’Italia vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel Nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di venerdì 3 agosto : Oggi si assegneranno le prime medaglie agli European Championships 2018. L’Italia si giocherà subito carte davvero importanti: aspettiamoci una giornata densa di soddisfazioni per il Bel Paese. NUOTO SINCRONIZZATO Ore 13.45: Finale duo tecnico A seguire: Finale duo tecnico misto Linda Cerruti e Costanza Ferro partono con ambizioni da podio. Se Russia ed Ucraina sembrano fuori portata, il bronzo rappresenta un obiettivo concreto per le ...

European Championships 2018 - tutti gli italiani in gara oggi (3 agosto). Programma - orari e tv : oggi venerdì 3 agosto entrano nel vivo gli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. oggi si assegnano le prime medaglie, il nuoto si prende subito la scena e l’Italia cercherà di dire subito la sua. Da non perdere il nuoto sincronizzato con Giorgio Minisini, il ciclismo su pista con i quartetti dell’inseguimento ed Elia Viviani nello scratch ...

European Championships 2018 - il programma di oggi (3 agosto). Gli orari e come vedere le gare in tv : oggi venerdì 3 agosto si disputa la seconda giornata degli European Championships 2018, competizione multisportiva che comprende gli Europei di diverse discipline. oggi debutta il nuoto, prosegue il programma della ginnastica con le juniores, imperdibile il nuoto sincronizzato, entrano nel vivo ciclismo su pista e canottaggio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di venerdì 3 agosto agli European ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : azzurre seconde nell’inseguimento femminile! Italia in lotta nella ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : iniziano le prove di ciclismo su pista. Tocca all’Italia nella ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...