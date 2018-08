Europa nella morsa del caldo record | domani la colonnina di mercurio salirà ancora

Ondata di caldo record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...

Italia ancora ultima in Europa intrappolata nella palude della "Mediocrazia" : Regole e pari opportunità premiano i Paesi con un sistema di regole chiaro e trasparente, che garantiscono pari opportunità nell'economia e nella società, hanno visto aumentare il proprio livello di ...

Europa : 50 milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno. Solo il 7% è riciclato : La tecnologia per filtrare e catturare le microplastiche che inquinano soprattutto i mari esiste già. Ma occorre che la politica faccia la sua parte

Grande calcio in tv nella notte Juve - Roma e Milan - giovedì sera poi Europa League : ... Roma e Milan nell'International Champions Cup 2018, competizione che mette di fronte 18 tra i club più forti del mondo. Si tratta ufficialmente ancora di amichevoli, ma trattandosi di confronti fra ...

Legionella : boom di casi in Europa - in Italia record di contagi : Secondo l’ultima edizione del rapporto annuale del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che si riferisce al 2015, in Italia si sono registrati 1535 casi confermati di infezioni da Legionella pneumophila su oltre 7mila, un numero in costante ascesa. L’Italia è il paese europeo in cui si ha il maggior numero di casi: Germania, Francia, Italia e Spagna registrano infatti circa il 70% dei casi europei, riporta il ...

Ecco i più gravi incendi nella storia d'Europa : Atene, 24 lug., askanews, - Gli incendi boschivi che infuriano vicino Atene, che hanno provocato almeno 50 vittime, sono tra i più gravi e mortali ad aver colpito l'Europa in questo secolo. Anche ...

Softball - Europei Under 19 : ITALIA CAMPIONE D’Europa. Battuta l’Irlanda per 7-3 nella finale - è il settimo successo continentale azzurro : Azzurre profete in patria. L’ITALIA, a Ronchi dei Legionari, di fronte a 1120 persone, ci mette un’ora e tre quarti a laurearsi CAMPIONE d’Europa di Softball Under 19. L’avversaria Battuta è l’Irlanda, che nonostante una più che buona resistenza ha ceduto il passo col punteggio di 7-3. Era dal 2010 (a Vienna) che l’ITALIA non si prendeva il titolo europeo giovanile; nelle ultime due edizioni, a Rosmalen nel ...

Retroscena - la brutta voce sul 'canarino nella miniera' : così in Europa danno l'Italia per spacciata : Nei corridoi dei piani alti dell'Eurotower di Francoforte gira una voce che ben descrive quanta fiducia hanno i tecnici europei sul futura dell'economia italiana. Come riporta il Corriere della sera , gli economisti della Bce usano spesso la metafora del 'canarino nella miniera' per descrivere la situazione italiana. I poveri pennuti erano ...

Cina-Usa - è guerra commerciale Sarà l'Europa a pagarne il prezzo Pechino dirotterà l'export nella Ue : View Larger Image Cina-Usa, è guerra commerciale Sarà l'Europa a pagarne il prezzo Pechino dirotterà l'export nella Ue LE CONSEGUENZE . Sebbene i dazi attuali stiano danneggiando le imprese di alcuni ...

La linea dura/ Tre incassi nella crisi dell'Europa : La nuova politica nei confronti dell'immigrazione, scandita ogni volta dal nome di una nave, Aquarius, Diciotti,, si deve basare sull'esperienza. La nuova politica si sta affermando sulla base del tracciato dell'esperienza, visto che regole comuni non esistono, o non vengono rispettate e in ogni caso conducono a poco. L'esecutivo si muove in una sorta ...

Risultati preliminari Europa League - Tre Fiori nella storia : Risultati preliminari Europa League – Si è giocato il primo turno valido per l’Europa League, non sono mancate emozioni e colpi di scena. Il primo match si è deciso ai calci di rigore, il Torshavn ha avuto la meglio con il brivido sul St Josephs. Dopo il pareggio dell’andata si qualifica il Trakai contro il Druids, bene il Griza ed il Prishtina. Il Tre Fiori di Aruta e Vassallo entra nella storia e raggiunge il secondo ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Europa contro Resto del Mondo nella giornata delle finali in Polonia : Ancora Europa contro Resto del Mondo nella giornata dedicata alle finali nel torneo 4 Stelle del World Tour a Varsavia. La Polonia gioisce e spinge Kantor/Losiak che proveranno sulla sabbia di casa a rompere l’incantesimo che li vede a digiuno di vittorie da due anni con ben cinque podi nelle ultime due stagioni. L’avversario è tosto ma forse la coppia meno attesa tra quelle brasiliane, una delle tante protagoniste della rivoluzione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 giugno : Conte - ultimo appello all’Europa : “Chi sbarca qui sbarca nella Ue” : Migranti Conte sfida il blocco: Macron e la Merkel non chiudono Bruxelles, il premier presenta il suo piano, ma senza il necessario lavoro diplomatico di Giampiero Gramaglia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Dellutring. “Forza Italia fa ‘scouting’ tra i talenti del partito” (il Giornale, 22.6). In trasferta fra San Vittore a Rebibbia. Curriculum. “Solo un anno a Maroni, condannato per turbativa di contratto: ora vuol ...