Estate | Sics | 400 cani ‘super eroi’ in servizio sulle spiagge

(Di venerdì 3 agosto 2018) Compie 30 anni la, la Scuola ItalianaSalvataggio, associazione di volontari della protezione civile specializzata nell’addestramento di unità cinofile di salvataggio in acqua. Sono 400 i‘super eroi’ initaliane che, insieme ai loro partner e in collaborazione con il comando generale della Guardia Costiera, sono abilitati a soccorrere le persone in pericolo, spingendosi fino a 300 metri dalla riva e lanciandosi nei casi più difficili, addirittura dagli elicotteri. Ecco perché sono soprannominati “flying dogs”, letteralmente “volanti”. “Con il cane si ha una marcia in più, ogni esemplare può portare anche 6 persone a riva, sente la corrente, e può nuotare per due chilometri senza sentire fatica” spiega il presidente e fondatore della scuole Ferruccio Pilenga. Laè una realtà unica in ...