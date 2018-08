Esplorazione spaziale | avanti tutta | lo sguardo degli USA verso Marte

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) Luna o? Agli inizianni Duemila le principali agenzie spaziali affrontavano la questione su quale dei due corpi celesti dovesse rappresentare il principale obiettivo dei programmi a lungo termine di. Gli Stati Uniti, traino internazionale per quanto riguarda le politiche di space economy, pur appoggiando le future missioni lunari ultimamente sembrano volersi concentrare soprattutto su. Una strategia confermata qualche giorno fa, durante un dibattito parlamentare tenuto il 25 luglio e intitolato Destination Mars – Putting American Boots on the Surface of the Red Planet. Letteralmente, ‘lasciare l’impronta americana sulla superficie del pianeta rosso’. I senatori – riporta Global Science – hanno esplicitamente detto che lo sviluppo dell’avamposto in orbita cislunare, altro grande progetto della Nasa fortemente appoggiato da Obama durante ...