Esotico erotico psicotico | Reve | l' olandese deviante

(Di venerdì 3 agosto 2018) "Ho l'epidermide del cuore troppo sottile... Ciò che potrebbe essere mi guasta ciò che è, ciò che dovrebbe essere mi rode di tristezza. Perciò la realtà, il presente, la necessità, l'irreparabile mi ripugnano, o anche mi spaventano. Ho troppa immaginazione, coscienza e penetrazione, e non abbastanza carattere. Solo la vita teorica ha sufficiente elasticità, immensità, riparabilità; la vita pratica mi fa arretrare".Questo autoritratto di Henri-Frédéric Amiel (1821 - 1881, nato e morto negli stessi anni di Dostoevskij, e dunque, in qualche modo, dell'idiota principe Mykin, del colpevole e castigato Raskol'nikov...) può valere per molte grandi nullità della storia della letteratura. Per l'Oblomov di Goncarov, per il trio sveviano Nitti-Brentani-Cosini, per il Malte Laurids Brigge di Rilke. O per la scombiccherata squadra di giovani narrati dall'Jan Hendrik Frederik Grönloh, alias ...