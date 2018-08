“Esco per una passeggiata” Ma Stefano non fa più ritorno Una morte assurda

caffeinamagazine

: Il mio migliore amico parte fra 2 giorni e sta via per due settimane, e io con chi esco? - adorjngtay : Il mio migliore amico parte fra 2 giorni e sta via per due settimane, e io con chi esco? - kindnhes : Ho detto a mio papà che sta sera esco ma non torno perché resto a dormire a casa di un’amica di Anna e adesso mi st… - airenb2uty : L'ultimo disagio successo poco fa. Esco dal Line Store con una mega busta con sopra la faccia di Tata e mi dirigo v… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Era uscito per una passeggiata. Per rilassarsi ed entrare in profondo contatto con la natura. Lo faceva sempreDevich, 48enne di Salesei di Sopra in Veneto e falegname molto attivo nel volontariato locale. Lo faceva ogni qual volte ne sentisse i bisogno. Stavola però dai suoi amati boschi non ha fatto.Un fulmine se l’è andato a prendere proprio mentre passeggiava. È morto così, colpito da una scarica.A trovarlo, come riporta Il Gazzettino, disteso sotto un albero con il monocolo spezzato, è stata la cognata, anche lei alla ricerca del congiunto, fin dal mattino, assieme a una ventina di volontari.Devich mercoledì, poco dopo le 18.30, era uscito di casa lasciando detto che avrebbe fatto un giro in località Mont de Andraz. Da appassionato cacciatore qual era lo faceva spesso: binocolo alla mano, si appostava ad ammirare i capi che di volta in volta gli ...