Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa | tentativo per Kean della Juventus ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - il centrocampista arriva dal Real Madrid : ecco l’alternativa a Modric : Calciomercato Inter – L’Inter ha portato avanti una campagna di rafforzamento veramente molto importante, i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti in campionato e Champions League. La squadra è quasi al completo, serve un ultimo tassello per consentire al tecnico Luciano Spalletti di lavorare con tranquillità: un centrocampista. Sembrava fatta per Arturo Vidal, poi l’inserimento del Barcellona ha rovinato i ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus-Milan - intesa di massima : in tre pronti a cambiare maglia [NOMI e DETTAGLI] : Sono ore fondamentali per il calciomercato, in particolar modo trattative sempre più calde tra Juventus e Milan che stanno per portare a termine una maxi operazione. Nel pomeriggio è andato in scena un contatto tra le due società, i rossoneri hanno chiesto Caldara ma il muro dei bianconeri è stato fermo, la Juventus ha proposto Benatia, iniziale no del Milan. In serata è avvenuto tra le parti un altro colloquio e secondo quanto riporta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - anche Calhanoglu verso l’addio : Calciomercato Milan – Sono ore caldissime per il mercato del Milan, sono in corso infatti trattative con la Juventus, per l’attacco occhi su Higuain ma il preferito è Morata, per la difesa via Bonucci con il ritorno in bianconero, l’obiettivo per la retroguardia è Caldara ma la ‘Vecchia Signora’ è disponibile a mettere sul piatto Benatia e Pjaca. Novità importanti nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ...

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - le prime indiscrezioni sulla sentenza : un aspetto in particolare preoccupa il club clivense [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per il calcio italiano, nelle giornata di oggi è arrivata la sentenza sul caso Parma, il club ducale ha conservato la Serie A, cinque punti di penalizzazione da scontare nel massimo campionato italiano, un parziale sospiro di sollievo dopo la richiesta di retrocessione, il club però non è soddisfatto e ha annunciato il ricorso, l’intenzione è chiedere il completo annullamento della pena. Domani sarà il giorno del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - i granata ci provano per Montolivo : 1/10 Spada/LaPresse ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - contatto in giornata per Morata : può essere l’ex Juve l’attaccante per Ancelotti : 1/11 LaPresse/PA ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...

Esclusiva CalcioWeb – Udinese-Fiorentina - vicino lo scambio De Paul-Eysseric : CALCIOMERCATO SERIE A – Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, due club che si stanno muovendo con insistenza sono Udinese e Fiorentina. In casa bianconera bisogna fare i conti con il caso De Paul, l’attaccante ha chiesto la cessione ed il club è pronto ad accontentarlo, la prossima destinazione dovrebbe essere la Fiorentina. Il club viola ha proposto uno scambio con un altro attaccante, secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - via Bonucci? Ecco l’eventuale sostituto : Calciomercato Milan – Il Calciomercato del Milan non decolla, il club rossonero è alla ricerca di un attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Il club deve obbligatoriamente muoversi anche in uscita, le prime cessioni eccellenti sembravano quelle di Suso e Donnarumma ma nelle ultime ore il più vicino a salutare è Leonardo Bonucci. Dopo una sola stagione il ‘matrimonio’ con i rossoneri sembra essere giunto al ...

Esclusiva CalcioWeb – Presentazione Cristiano Ronaldo - l’incredibile idea della Juventus : 1/9 LaPresse LaPresse/Nicolò Ca ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - è rivoluzione : tesoretto da più di 300 milioni per finanziare Cristiano Ronaldo - poi altri due colpacci in entrata [NOMI e DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Juventus – Sono ore caldissime per il calciomercato della Juventus, nelle ultime nuovi importanti aggiornamenti sulla trattativa con il Real Madrid per Cristiano Ronaldo, operazione ormai ai dettagli, fumata bianca prevista entro la settimana, poi la presentazione in grande stile prima della partenza per l’America. Si tratta di un colpo sensazionale della Juventus, sta per arrivare in Italia il più forte ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per Forsberg : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra competitiva da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso. Un reparto pronto ad essere rivoluzionato è sicuramente l’attacco, in Russia sta continuando a mettersi in mostra l’attaccante Emil Forsberg, il calciatore del Lipsia sta trascinando la Svezia con grandi giocate. Il Milan ha seguito già in passato il classe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - duello con l’Inter per Pavard : Calciomercato Roma – Il Mondiale in Russia sta regalando grosse emozioni e colpi di scena, tanti calciatori si stanno mettendo in mostra ed in particolar modo una squadra che sta disputando una competizione ottima è sicuramente la Francia. Un grande protagonista fino al momento è stato il terzino destro Benjamin Pavard, autore di una rete fantastica che è risultata fondamentale per vittoria e qualificazione contro l’Argentina. ...