Ercolano | mesi di estorsioni | minacce e violenze ai genitori | arrestato 36enne

(Di venerdì 3 agosto 2018) I fatti sono accaduti ad, in provincia di Napoli. Gli episodi di violenza, maltrattamenti,ed estorsione sono durati diversi. Le vittime sono due anziani: il loro aguzzino è lo stesso figlio della coppia, undel posto che tormentava quotidianamente madre e padre con ripetute e continue richieste di soldi contanti. Il motivo? Molto futile: doveva comprare del vino. I carabinieri lo hannoe condotto in carcere presso l'istituto circondariale penitenziario di Napoli - Poggioreale. Il racconto Le due vittime, entrambe di 72 anni di eta', hanno dichiarato alle forze dell'ordine che se non avessero provveduto a dare i soldi al figlio, dovevano assistere alle sue costanti sfuriate. Il ragazzo, evidentemente, soffriva di problemi di dipendenza e intossicazione da sostanze alcoliche. Guai a parlargli di farsi aiutare, di rivolgersi a ...