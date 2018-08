Elezioni Zimbabwe | Mnangagwa vince con il 50 | 8% dei voti Lo sfidante Chamisa | “Voto

Lo Zimbabwe nel caos - il Consiglio delle Chiese : democrazia è molto più che libere Elezioni : Tutto il mondo guardava con speranza a questa tornata elettorale, come si è giunti a questa situazione? 'Nelle ultime settimane abbiamo vissuto un periodo meraviglioso. Abbiamo sentito una grande ...

Zimbabwe - giallo su vincitore Elezioni : 0.02 Continua a slittare l'annuncio del nuovo presidente dello Zimbabwe, il primo del dopo Mugabe. La commissione elettorale ha chiesto ancora un'ora di tempo prima del ver detto finale. Al momento, ha indicato il presidente della Commissione Priscilla Chigumba,il presidente uscente Emmerson Mnangagwa è avanti in 9 province su 10 rispetto allo sfidante Nelson Chamisa.

Zimbabwe - esercito spara su folla dopo Elezioni/ Ultime notizie - tre morti : esercito presidia le strade : L'opposizione non ci sta, accusa brogli elettorali e scende in piazza, l'esercito reagisce, un morto negli incidenti nello Zimbabwe, ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:13:00 GMT)

Gli scontri in Zimbabwe per il risultato delle Elezioni : Nella capitale si sono scontrati polizia e sostenitori dell'opposizione, che accusano il governo di brogli: una persona è stata uccisa The post Gli scontri in Zimbabwe per il risultato delle elezioni appeared first on Il Post.

Emmerson Mnangagwa - presidente uscente e membro dell’ex partito di Mugabe - ha vinto le Elezioni in Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa, presidente uscente e membro dell’ex partito di Robert Mugabe, lo Zanu-PF, ha vinto le elezioni in Zimbabwe. La notizia è stata data mercoledì mattina dalla Commissione elettorale del paese: anche se il conteggio dei voti non è ancora The post Emmerson Mnangagwa, presidente uscente e membro dell’ex partito di Mugabe, ha vinto le elezioni in Zimbabwe appeared first on Il Post.

Come sono andate le Elezioni nello Zimbabwe : Una vittoria di Chamisa rappresenterebbe la prima alternanza politica in Zimbabwe dall'indipendenza. Se nessuno dei due principali candidati dovesse ottenere la maggioranza assoluta, sarà necessario ...

Zimbabwe - urne chiuse per le prime Elezioni del dopo Mugabe : hanno votato cinque milioni e mezzo di elettori : Lo Zimbabwe volta pagina: urne chiuse per le prime storiche elezioni presidenziali del dopo Mugabe. Un voto epocale che si è svolto senza problemi, in un sostanziale clima di pace. hanno votato cinque milioni e mezzo di elettori, mentre si aspettano gli esiti delle votazioni. Il paese chiude così definitivamente una pagina della sua storia con le prime elezioni dopo che l’ex padre-padrone Robert Mugabe, al potere ininterrottamente per 37 ...

In Zimbabwe si vota : sono le prime Elezioni post-Mugabe : I quasi 5 milioni di elettori dello Zimbabwe si recano oggi alle urne per le prime elezioni, in quasi 40 anni, dove sulla scheda non sarà presente il nome di Robert Mugabe. Urne aperte e code ai seggi iper le prime elezioni presidenziali, politiche e locali dalla caduta del regime del presidente che

ZIMBABWE AL VOTO - MUGABE VOTA CONTRO IL SUO PARTITO/ Risultati Elezioni - chi sono i candidati presidente : ZIMBABWE torna al VOTO per la prima volta dopo le dimissioni forzate del presidente Robert MUGABE: i maggiori candidati sono Emmerson Mnangagwa e Nelson Chamisa.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Aperti i seggi in Zimbabwe per le prime Elezioni del post-Mugabe - : Sono più di 5,6 milioni i cittadini chiamati a scegliere il nuovo presidente, ma anche deputati e consiglieri municipali. Tra i 23 candidati, il favorito per la più alta carica dello Stato è Emmerson ...

