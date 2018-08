Economia circolare | al via consultazione pubblica sugli indicatori

Ubi Pramerica - l'investimento è green «Puntare sull'Economia circolare rende Imprese più attente all'ambiente» : L'economia circolare è davvero la nuova frontiera degli investimenti sostenibili? Quali prospettive di crescita? «Con Social 4 Planet abbiamo deciso di investire nell'economia circolare, che ...

Ubi Pramerica - l'Economia circolare è il cuore della nuova strategia : Con Ubi Sicav Social 4 Planet abbiamo deciso di investire nell'economia circolare , che attualmente rappresenta il 9,1% dell'economia globale. Questa scelta deriva dalla consapevolezza dell'...

Riciclo e riuso - la moda strizza l'occhio all'Economia circolare : Economia circolare, riduzione delle emissioni, uso responsabile delle risorse, miglioramento delle condizioni di lavoro e maggiore coinvolgimento diretto di lavoratori e consumatori. E' un impegno a ...

L'Italia investe sull'Economia circolare - Punto Informatico : L'economia circolare può essere uno di quegli ambiti sui quali scommettere sapendo di avere alti moltiplicatori in cambio, a tutto beneficio del PIL? Si, può esserlo. ENEA+ENI L'idea è quello di ...

Economia circolare : al via l’edizione 2018 del Premio di eccellenza di Fondazione Cogeme e Kyoto Club : La tua azienda o il Comune per cui lavori stanno portando avanti progetti di riuso e/o riciclo? Fondazione Cogeme Onlus, con il contributo di Fondazione Cariplo e la collaborazione di Kyoto Club lancia la seconda edizione del Premio di eccellenza “Verso un’Economia circolare”. Obiettivo del Premio è porre l’attenzione sul riciclo e il riuso dei materiali, sullo scambio di risorse e la condivisione dei processi produttivi e di gestione per ...

Al via da ottobre il master sull'Economia circolare : Approfondire la ricerca, l'innovazione e i nuovi paradigmi dell'economia circolare, per valorizzare sistemi e processi sostenibili per il recupero di rifiuti e lo sviluppo di bioprodotti innovativi. Con questo obiettivo parte a ottobre la decima edizione del ...

L’Economia circolare una forza potente per la mitigazione climatica : L'economia circolare portando a ridurre il consumo di materiali comporta anche una riduzione dell'energia impiegata per estrarli e lavorarli per realizzare prodotti. La riduzione dei consumi di energia, per la gran parte ancora di origine fossile, comporta anche una riduzione delle emissioni di gas di serra che concorrono al cambiamento climatico.Ma a che dimensione può arrivare questo contributo alla mitigazione climatica della circular ...

Con l'Economia circolare è possibile ridurre le emissioni di CO2 di oltre la metà entro il 2050 : I modelli di business circolari, il riciclo dei materiali e una maggiore efficienza dei prodotti sono la chiave per realizzare un'economia industriale maggiormente competitiva e a emissioni zero in ...

Il Festival di Santarcangelo batte la sua valuta digitale : il SantaCoin punta a sviluppare l'Economia circolare : A Santarcangelo di Romagna i biglietti degli spettacoli del Festival, con tanto di sconto del 10%, e alcuni servizi forniti da artigiani del comune

Roadshow di Confindustria per il progetto 'Management e imprese alla sfida dell'Economia circolare' : Il quadro di riferimento dell'economia circolare è stato illustrato da Giulio Molinaro di Confindustria, mentre di opportunità, vantaggi e modelli di business ha parlato Francesco Rizzi, professore ...

L'Economia circolare passa anche dal riutilizzo : A parte alcune lodevoli iniziative per i mercatini e i negozi dell'usato, il tema del riutilizzo, specie dal punto di vista normativo, è parecchio sottovalutato in Italia. Per ridurre il prelievo di risorse e la produzione di rifiuti, L'economia circolare richiede di potenziare il riutilizzo sia dei prodotti, sia, previa preparazione per il riutilizzo, dei rifiuti riutilizzabili.La nuova Direttiva quadro sui rifiuti, appena approvata nel ...

L'Italia e la sfida dell'Economia circolare : Un business legato al recupero delle risorse dove la parola d'ordine è innovazione. L'economia circolare c'è e offre alle imprese l'opportunità di ripensare il proprio modo di essere competitivi. L'imprenditore della circular economy però è ancora un innovatore 'solitario' che crea ...

EcoForum : il connubio tra Economia circolare e industria 4.0 : L'indagine sulle Opportunità di Business e di innovazione dell'economia circolare e l'industria 4.0 realizzata dal Laboratorio Manifattura Digitale del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali ...

L'Italia fa girare l'Economia circolare Le storie virtuose di cento imprese che trasformano gli scarti in oro : l'economia circolare diventa così un modello che riscrive i rapporti tra i territori e i comparti produttivi: lo scarto di uno diventa la risorsa dell'altro, l'innovazione e la tecnologia diventano ...