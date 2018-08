Ecco la medusa-vespa che ha ucciso la piccola Gaia Trimarchi

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) È conosciuta come "Box Jellyfish", detta anche "" o "scatola" e il suo veleno può essere letale per gli uomini. Lo è stato per, bimba italo-filippina di 7 anni, uccisa dopo che ne è venuta a contatto mentre raccoglieva delle conchiglie nelle acque dell'isola di Sabitang Laya, nelle Filippine.La cubodel genere Chironex fleckeri vive soprattutto nelle acque calde dell'Indo-Pacifico tra Australia e Filippine mentre non è presente nel mar Mediterraneo. È "una specie molto pericolosa per l'uomo", ha tentacoli che possono arrivare fino ai 3 metri e il contatto può causare spasmi, seguiti da paralisi, arresto cardiocircolatorio ed il decesso in pochi minuti, ha spiegato Gerry Reyes, biologo marino della guardia costiera filippina, intervistato da Abs-Cbn. "È essenziale, in questi casi, l'aceto" che ...