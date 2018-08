: Ebrei Roma:basta boutade,no neofascismi - TelevideoRai101 : Ebrei Roma:basta boutade,no neofascismi - themajor83 : RT @PamelaFerrara: 'Prima di tutto vennero a prendere gli zingari'. Poi sarà la volta di ebrei, omosessuali e comunisti. In pratica, l'unic… - marielSiviglia : Escalation violenza razzista: la preoccupazione degli Ebrei di Roma -

La comunità ebraicana a difesa della legge Mancino, definendola in una nota della presidente Ruth Dureghello "strumento necessario per combattere i rigurgiti di fascismo e antisemitismo". "Se si accetta l'incarico di ministro della Repubblica di questo Paese - dice Dureghello - lo si deve fare coscienti della storia e della responsabilità,evitandoe provocazioni stupide. A 80 anni anni dalle leggi razziali sarebbe bene comprendere come combattere le discriminazioni invece che strizzare continuamente l'occhio ai".(Di venerdì 3 agosto 2018)