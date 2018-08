Ebola | l’Oms | “Nella zona di guerra del Congo il controllo è molto difficile”

L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato conclusa l’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata lo scorso aprile. L’impiego di un nuovo vaccino e la rapida risposta delle autorità sanitarie hanno permesso di contenere la diffusione del virus, The post L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.

Ebola - Congo : l’Oms ‘declassa’ il rischio e continua il monitoraggio : Dopo gli ultimi progressi ottenuti nel controllo dell’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rivisto la sua valutazione del livello di rischio per la salute pubblica, declassandolo a “moderato” per quanto riguarda l’ambito nazionale e “basso” per quanto riguarda l’ambito regionale, così come basso viene considerato anche a livello ...

Ebola - l’Oms : “Epidemia ‘largamente contenuta’” : L’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, che ha provocato 28 morti in poco piu’ di un mese, e’ stata ‘largamente contenuta’. Lo afferma l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms), secondo cui si guarda con ‘cauto ottimismo’ al problema. L’ultimo caso confermato, si legge nel documento, riguarda un paziente morto il 9 giugno ...