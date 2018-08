EA svelerà domani la modalità Ultimate Team di FIFA 19

eurogamer

: Nella giornata di domani, #EASports farà una diretta su Twitch in cui svelerà tutti i dettagli della modalità… - VGN_IT : Nella giornata di domani, #EASports farà una diretta su Twitch in cui svelerà tutti i dettagli della modalità… - comunecomacchio : Domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 18.30 la casa museo Remo Brindisi del Lido di Spina svelerà il suo nuovo volt… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Gli appassionati di calcio, archiviati i mondiali, saranno sicuramente con gli occhi puntati sul (caldissimo) calcio mercato di questi giorni e in attesa del nuovo19.Recentemente abbiamo scoperto i segreti dietro la valutazione dei giocatori del nuovoe tra pochissimo saranno svelati i dettagli sull'amata.Per scoprirli bisognerà attendere4 agosto, come comunicato via Twitter da EA. Grazie alla segnalazione di VG247, inoltre, apprendiamo che sarà mostrato del gameplay e le nuove Icone.Read more…