E' morta tra le mie braccia | lo strazio della mamma di Gaia

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo trailer mostra le mortali tombe : In ogni Tomb Raider degno di tale nome ci si aspetta di trovare valanghe di oscure e pericolose Tombe da esplorare, in questo Shadow of the Tomb Raider non deluderà di sicuro.Come riporta Dualshockers, Square Enix ha recentemente rilasciato un nuovo trailer che mostra la nostra Lara alle prese con antiche Tombe dimenticate. Come negli altri capitoli della serie, serviranno abilità, riflessi e un'attenta analisi dell'ambiente per venire a capo ...

Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli : All’altezza del chilometro 577 in direzione nord è avvenuto un Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nell’impatto sono rimaste rimaste coinvolte

Schianto tra tre auto nel raccordo - morta una donna. Altri due feriti soccorsi : Gravissimo incidente sul raccordo autostradale di Arezzo, a circa un chilometro dal casello di Battifolle, poco prima delle 15. Nello Schianto tra tre auto una donna ha perso la vita. Stando a una ...

SOFIA E' morta : RACCONTO' IL CANCRO SU FACEBOOK/ L'ultimo post : "Mostratemi le vostre vacanze" : Non ce l'ha fatta SOFIA Calliope Zilio, la ragazza di 26 anni ammalata di tumore contro cui combatteva da un anno, e che raccontava il suo diario della malattia su un blog(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 00:51:00 GMT)

Lignano - tragedia in campeggio : si sveglia e trova la moglie morta accanto a sé : Si sveglia e vede che la moglie accanto a sé non respira più. L'uomo, sotto choc, chiama subito il numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112, chiedendo aiuto. Sono le 5 di mattina. Sul posto arriva ...

Turista entra in acqua ma non torna più - familiari la trovano morta : malore per il caldo : La tragedia a Marina di Pietrasanta dove la vittima, originaria di Carpi, era in vacanza con i familiari. La donna stroncata da un malore mentre era in acqua, inutili gli interventi dei bagni e poi dei medici del 118. Il marito e la nipote la stavano ancora cercando quando i militari hanno comunicato loro la triste notizia.Continua a leggere

Scontro mortale tra camion e due auto : Chieti, 28 lug. (Adnkronos) - Tragico incidente stradale tra un camion e due vetture nel chietino. Lo Scontro tra un tir, un’Alfa Romeo e una Panda è avvenuto al km 66 della Statale 650 Fondo Valle Trigno, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella, ed è costato la vita a un uomo di 40 anni, reside

INCIDENTE STRADALE SCOZIA - morta DONNA E BIMBO DI 4 ANNI ITALIANI/ Ultime notizie : altri due sono gravi : SCOZIA, morti DONNA e BIMBO ITALIANI in INCIDENTE STRADALE. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:56:00 GMT)

“C’era anche un bambino”. Strage di italiani in vacanza : lo scontro mortale : Una donna e un bambino di quattro anni italiani sono morti in un incidente fra un minibus e un fuoristrada avvenuto nella notte lungo un’autostrada in Scozia. Nell’impatto hanno perso la vita anche altre tre persone, tutte a bordo dell’auto: due donne di 69 e 70 anni e un uomo di 63. Sul minibus viaggiava un gruppo di turisti italiani. Cinque le persone rimaste ferite, tre delle quali provenienti dal nostro Paese. ...

Incidente tra auto e moto a Roseto - morta una 47enne : Teramo - Un tragico Incidente è avvenuto verso le otto di questa mattina su via Nazionale a Roseto. Un auto ed uno scooter guidato da una donna di 47 anni, si sono scontrati e la donna nonostante gli immediati soccorsi e deceduta, si tratta di Alessandra Muzi di Scerne, mamma di due bambini, che era diretta a lavoro. Secondo la prima ricostruzione degli agenti coordinati dal comandante provinciale Pietro Primi, l’auto, guidata da un uomo, ...

morta Clara Sereni - la scrittrice che raccontò il legame tra genitori e figli disabili : È Morta a Perugia, all'età di 72 anni, la scrittrice Clara Sereni, autrice di libri bellissimi che resteranno, tra cui "Passami il sale", imperdibile racconto sul legame tra un genitore e un figlio con disabilità. Nel 1998 con lo sceneggiatore Stefano Rulli aveva avuto un figlio autistico, Matteo. Che l'aveva spinta a dividere il suo tempo tra la scrittura e l'impegno a favore dei disabili psichici.Continua a leggere

I medici legali sul caso di Carlotta Benusiglio : "Sul cadavere non ci sono segni di strangolamento e sospensione del corpo. È morta per asfissia" : Si torna al punto di partenza, almeno per quanto riguarda gli accertamenti medico legali, ossia all'ipotesi del suicidio nel 'giallo' della morte di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio di due anni fa. Per gli esperti, che hanno depositato la nuova perizia nell'inchiesta che vede da qualche mese indagato il fidanzato per omicidio ...

Immortal Unchained : nuovo trailer dedicato alla storia per l'oscuro action RPG sci-fi : Immortal Unchained è il nuovo action RPG ambientato in un universo sci-fi annunciato circa un anno fa e che presto sbarcherà su PC e console.Il gioco è stato descritto come un "Dark Souls with guns", dove le meccaniche tipiche degli shooter incontrano quelle RPG. Immortal Unchained offrirà ai giocatori un vasto arsenale di armi per fronteggiare leggendari boss in brutali combattimenti a distanza e ravvicinati. Bisognerà pianificare con ...