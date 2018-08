Draymond Green nega la rissa con Tristan Thompson e attacca i fan dei Cavs | “da quando è

NBA Draft : Joel Embiid e Draymond Green danno il benvenuto a Deandre Ayton via Twitter : La NBA è famosa non tanto e non solo per il talento dei suoi atleti, per la fisicità dei suoi gesti e dei contatti sotto canestro, per l'enorme sforzo e numero di gare giocate in una stagione senza ...

NBA - Draymond Green e la sua scelta futura : restare agli Warriors o andare via? : Una politica di condivisione che potrebbe arrivare presto al capolinea: "Tutte le cose buone in questo mondo costano care " ha sottolineato il GM Myers -. Proveremo a trattenere con noi Thompson e ...

NBA – Warriors - Draymond Green batte cassa a caccia del supermax contract : ecco il ‘piano’ : Draymond Green in cerca di un sostanzioso rinnovo di contratto potrebbe rifiutare l’estensione con proposta dagli Warriors per puntare al supermax contract derivante da un award NBA Kevin Durant ha dominato i Playoff, Steph Curry é stato il motore in grado di far girare la squadra, Klay Thompson imprescindibile grazie al suo lavoro 3-and-D ma nella conquista dell’anello da parte degli Warriors non va dimenticato il ruolo di Draymond ...

NBA - Golden State : Draymond Green prende in giro LeBron James e attacca Tristan Thompson : Ci risiamo. Stessa storia, stessa festa, maglia diversa. Anche se le intenzioni e il risultato sono sempre quelli: prendere in giro lo sconfitto. Draymond Green come lo scorso anno , in cui indossò ...

NBA Finals - Draymond Green e i falli tecnici : andava espulso nel primo quarto? : la domanda che in molti , tifosi Cavaliers e non solo, si sono posti guardando la partita e quello che con il senno di poi è stato uno dei tanti momenti chiave del match: ma Draymond Green meritava o ...

Finals NBA – Draymond Green mette in guardia gli Warriors : “i Cavs scenderanno in campo con una carica pazzesca. Li conosciamo e…” : Draymond Green, leader emotivo dei Golden State Warriors, mette in guardia i campioni NBA dal fatto adrenalina dell Quicken Loans Arena Questa notte gara-3 delle NBA Finals é più decisiva che mai. In caso di vittoria dei Golden State Warriors le Finals prenderebbero una piega decisa in direzione Warriors. Per scongiurare questa eventualità i Cleveland Cavaliers devono mantenere il fattore campo, proteggendo l’inviolabilità dellq Quicken ...

NBA Finals - l'incredibile gara-2 difensiva di Draymond Green : gara-2 delle NBA Finals 2018 resterà nella storia per la prestazione soprannaturale al tiro di Steph Curry, che ha impreziosito il suo curriculum con un'altra gara impossibile da dimenticare. Leggendo ...

NBA - è guerra di outfit : Draymond Green meglio di LeBron James? : Dopo gara-1 che la partita di esordio della serie l'avessero vinta i Golden State Warriors sembrava quasi essere passato inosservato: tutti a parlare di LeBron James, dei suoi 51 punti in campo e dei ...

Finals NBA – Draymond Green infiamma gara-2 - che frecciatina a J.R. Smith : “un giocatore deve sempre sapere il punteggio - è una specie…” : Draymond Green è tornato a parlare del clamoroso finale di gara-1, sottolineando ancora una volta l’errore di J.R. Smith dopo il rimbalzo gara-2 delle Finals NBA è distante solo un paio di ore e Draymond Green ha pensato bene di gettare benzina sul fuoco. In che modo? Tornando a parlare del clamoroso episodio che ha coinvolto J.R. Smith nel finale di gara-1. Per chi ancora non lo sapesse, la guardia dei Cavs ha catturato un rimbalzo ...

NBA Finals – Tensione nel finale di gara-1! Draymond Green provoca - Tristan Thompson gli tira la palla in faccia : è rissa [VIDEO] : Momenti di Tensione nei secondi finali di gara-1 fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers: Thompson e Green vengono alle mani Attimi di grande Tensione nei secondi finali di gara-1 delle Finals NBA. Dopo un pazzesco finale dei tempi regolamentari, deciso da un errore di J.R. Smith sul 107 pari, la partita si è decisa all’overtime. Nei supplementari gli Warriors hanno avuto la meglio, chiudendo sul 124-114. Nei secondi finali ...