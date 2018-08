Drake | nel video ufficiale di “In My Feelings” ci sono un sacco di ospiti!

Il cast di Stranger Things e la Kiki Challenge nel nuovo video di Drake : Lanciato nelle scorse ore, il video della canzone In My Feelings del rapper Drake, uno degli artisti musicali più di successo del momento, è già diventato di tendenza. Merito della canzone orecchiabile ma anche di tanti elementi che la rendono una clip dal sicuro appeal virale. Si tratta infatti di un vero e proprio minifilm di otto minuti che inizia con lo stesso cantante che cerca di riconquistare una sua fiamma di nome Kiki (interpretata ...

Drake - nel nuovo album da record ci sono Michael Jackson e la paternità : Drake uomo dei record: sì, è stato detto pochi mesi fa a proposito del suo ingresso al primo posto nella top 100 USA, ma poi il cantautore ha pubblicato un nuovo disco e nel giro di pochi giorni ha conquistato un altro primato. Il nuovo successo riguarda Scorpion, quinto album studio dell’artista, uscito venerdì 29 giugno, che, stando a Variety, potrebbe aver infranto due record tra Spotify e Apple Music. Secondo i dati di ...

Testo - traduzione e audio di Don’t matter to me - Drake canta con Michael Jackson nel nuovo album Scorpion : È disponibile da oggi, venerdì 29 giugno, il nuovo album di Drake: il lavoro contiene anche un featuring con il re del pop Michael Jackson, sulle note della canzone Don't matter to me. Scorpion è il titolo del nuovo progetto discografico di Drake che presenta, tra i numerosi brani al suo interno, un inedito ed inaspettato featuring con Michael Jackson. Il re ancora indiscusso del pop appare nella canzone Don't matter to me, un brano dal ...

Drake conferma di essere padre e parla del figlio nel nuovo album 'Scorpion' : ... @sophieknowsbetter, on Nov 1, 2017 at 9:18am PDT Adesso il 31enne ha risposto sempre in musica e nel brano " Emotionless " dice: " Non stavo nascondendo mio figlio al mondo. Stavo nascondendo il ...

