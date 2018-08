DRAGON QUEST XI si mostra con un nuovo Trailer

DRAGON QUEST 11 : arriva un nuovo gameplay su PS4 : Oggi in occasione di un Livestream dai quartieri Square Enix si Los Angeles, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age è tornato a mostrarsi al pubblico con un gameplay registrato su PlayStation 4 e giocato dall'Assistant Producer Hikari Kubota, e con il commento del creatore della serie Yuji Horii e del Game Director Takeshi Uchikawa, riporta Dualshockers.In Questo nuovo filmato abbiamo l'occasione di vedere una nuova boss fight contro una ...

DRAGON QUEST XI per PS4 si mostra in 30 minuti di video gameplay : Square Enix ha rilasciato un nuovo video di gameplay dedicato al suo atteso JRPG Dragon Quest XI.Il video mostra la localizzazione inglese attraverso la demo E3, riprodotta e commentata dal produttore Hokuto Okamoto e dal director Takeshi Uchikawa.Come riporta Dualshockers, il video, della durata di 30 minuti e tratto dalla versione PS4, ci permette uno sguardo a un'ampia porzione di gameplay, alla fase di esplorazione e alle battaglie. Possiamo ...

DRAGON QUEST XI si mostra in un video gameplay su PS4 : Durante la copertura live Twitch dall'E3 2018 Square Enix ha presentato un corposo video gameplay dedicato a Dragon Quest XI, naturalmente parliamo della versione occidentale.Come riporta Dualshockers, il filmato proviene dalla versione PS4 e mostra intense sessioni di combattimento ed esplorazione, senza dimenticare le scene di dialogo. Il gioco non sembra niente male e ci da un assaggio del doppiaggio. La "Edition of Lost Time" conterrà uno ...

DRAGON QUEST XI : Svelate le Edizioni Speciali : Durante la conferenza dell’E3 2018 di oggi, Square Enix ha annunciato i dettagli delle Edizioni Speciali di DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta, l’ultimo capitolo di una delle serie di giochi di ruolo più amate di tutti i tempi. DRAGON QUEST XI: Le Edizioni Speciali La “Edition of Lost Time”, disponibile in quantità limitate su SQUARE ENIX Store e presso rivenditori selezionati, ...

DRAGON QUEST XI : Echi di un'Era Perduta si mostra in 10 minuti di video gameplay : Gamespot ha condiviso un nuovo video che mostra dieci minuti di gameplay dal prossimo gioco di ruolo di Square Enix, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, titolo già protagonista della nostra anteprima.Nel filmato, visibile qui di seguito, vengono mostrati il free roaming e le meccaniche di combattimento:Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta racconta una storia accattivante di un eroe braccato ed è il tanto atteso gioco di ruolo realizzato ...