Dopo 62 anni pubblicato per la prima volta un racconto inedito di Ernest Hemingway

Massacrato dai ladri per pochi euro. Angelo muore Dopo 6 mesi - aveva 87 anni : Angelo Puppin era stato Massacrato dai ladri durante un furto in casa in provincia di Vicenza.Continua a leggere

ATP Washington – Altro successo per Andy Murray : il britannico supera Copil Dopo 3 ore! : Andy Murray stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Washington: il tennista britannico batte Copil dopo 3 ore Test davvero interessante quello degli ottavi di finale dell’ATP di Washington per Andy Murray. Il tennista britannico, scivolato in 832ª posizione dopo l’infortunio all’anca, ha superato il romeno Marius Copil in 3 set, conclusi con il punteggio di 7-6 (7-5) / 3-6 / 6-7 (4-7). Il dato più interessante sono state le 3 ore ...

The O.C. 15 anni Dopo : 10 curiosità sulla serie : We’ve been on the run, driving in the sun, looking out for number one: California here we come, right back where we started from (Siamo stati in viaggio, guidando sotto il sole, cercando il numero uno: California stiamo arrivando, proprio da dove siamo partiti). Era il 3 agosto 2003 negli Stati Uniti (il 7 settembre 2004 in Italia) quando introdotta dalla canzone ‘California’ dei Phantom Planet, è andata in onda per la prima ...

I ragazzi di «The O.C.» - 15 anni Dopo : La prima volta che impersonò Summer Roberts, la ragazzina viziata che passava le giornate ad abbronzarsi e a fare shopping nella contea di Orange, Rachel Bilson aveva 22 anni. Era l’agosto del 2003 e, sul canale americano Fox, andava in onda il primo episodio della serie The O.C, teen-drama made in California, risposta dei primi anni Zero ai ragazzi anni ’90 di Beverly Hills 90210. La serie ha portato discreta fortuna alla Bilson, ...

Maltempo - frane in Valtellina : conta dei danni Dopo la paura : “Sono stati attimi di vera paura. All’improvviso ci siamo trovati, noi 6 adulti con due bambini, con la fattoria in mezzo a due frane. La bomba d’acqua ha distrutto la recinzione in legno degli animali, la vasca per la raccolta dell’acqua per l’abbeveratoio delle mucche ed e’ saltata la corrente che serve a fare funzionare le mungitrici“. E’ il racconto di Mario Clementi, titolare ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia fuori dalla finale a squadre Dopo 22 anni! Busato si infortuna - Basile in finale al libero : TRAVE Al comando la belga Nina Derwael , 13.500, , stesso punteggio della tedesca Pauline Schaefer Campionessa del Mondo in carica. Si salva la Campionessa Olimpica Sanne Wevers , 13.366, , l'errore ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia fuori dalla finale a squadre Dopo 22 anni! Busato si infortuna - Basile in finale al libero : In una serata drammatica, complicata, nervosa e ricca di emozioni (purtroppo negative alla fine dei conti) l’Italia rimane fuori dalla finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Non succedeva addirittura dal 1996. Purtroppo all’SSE Hydro di Glasgow non ne è andata bene mezza alla nostra Nazionale che non riesce a rientrare tra le fantastiche otto e chiude la sua avventura nel team event con un mesto nono posto ...

Dopo 19 anni - la verità sul parà Scieri. Arrestato ex commilitone 'Ucciso dal nonnismo - lasciato morire' : Svolta sulla morte del parà della folgore trovato senza vita il 16 agosto '99 ai piedi di una torretta di addestramento della caserma di Pisa -

Dopo anni di crescita le Banche centrali intonano la 'sinfonia della stretta' : Roma. Gli investitori sono a caccia di segnali a indicazione che le Banche centrali si stanno preparando a terminare l'èra dei mega-stimoli monetari che, negli ultimi dieci anni, hanno contribuito ...

Fabio Famà Dopo due anni alla Spadaforese - è il nuovo allenatore dello Sportiamo Villafranca. : dopo due anni sulla panchina giallonera della Spadaforese C5, il giovane tecnico Fabio Famà sposa il nuovo progetto dello Sportiamo Villafranca che prenderà parte per la prima volta al campionato di ...

Filippine - bambina romana di 7 anni muore Dopo contatto con medusa. La madre : “Nessun avvertimento” : Una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine, dopo essere venuta a contatto con un’esemplare di medusa particolarmente pericoloso. La piccola, che si trovava in gita nell’isola di Sabitang Laya con la madre di origine filippina, uno zio e un cugino, stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia, quando ha urlato dal dolore. I media locali riportano che è servita più di ...

Filippine - bambina italiana di sette anni muore Dopo il contatto con una medusa : Grave reazione allergica, la piccola stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia