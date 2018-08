Domenica riparte la Coppa Italia Serie C in diretta streaming gratis su Eleven Sports

digital-news

: Riparte la stagione 2018/2019 con il primo impegno ufficiale di Filippo Bercigli che sarà impegnato ne II turno di… - AIAVALDARNO : Riparte la stagione 2018/2019 con il primo impegno ufficiale di Filippo Bercigli che sarà impegnato ne II turno di… - ValledItriaNews : Il Martina calcio riparte da Marasciulo: 'Un solo obiettivo, vincere ogni domenica' - Valle d'Itria News - MartinaNotizie : Il Martina calcio riparte da Marasciulo: “Un solo obiettivo, vincere ogni domenica” -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Tutto pronto per il calcio d’inizio dellaC 2018-2019. La Lega Pro ha diramato il calendario del 1° turno diviso in tre giorni:5, mercoledì 8 e, a chiudere,12 agosto. Laè il primo atto ufficiale della nuova stagione diC, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: in quattro delle ultime cinque stagioni, in...