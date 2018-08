Dl dignità | via libera della Camera Ora al Senato in seconda lettura

Via libera della Camera al dl dignità ma restano le polemiche per le norme sul lavoro : Con 312 voti favorevoli, 190 contrari e un astenuto Montecitorio ha approvato il provvedimento che passa ora al Senato. 'Abbiamo vinto il primo round e ce l'abbiamo fatta senza la fiducia' ha ...

Decreto dignità - via libera della Camera. Salgono le multe per chi viola il divieto di pubblicità del gioco : Maggiori sanzioni per chi viola il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. E sui biglietti dei Gratta e vinci apparirà la scritta ‘Nuoce gravemente alla salute’, come per le sigarette. Sono le ultime modifiche al Decreto Dignità arrivate nella serata di giovedì alla Camera, che ha poi dato via libera al testo con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora in seconda lettura al Senato, che avvierà l’esame lunedì ...

Camera - via libera al dl dignità. Di Maio : "Vinto il primo round" : Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Il testo - che riforma soprattutto i contratti a termine, ma contiene anche norme sul gioco d'azzardo e i gratta&vinci - passa ora all'esame del Senato.Voto favorevole ovviamente dai deputati della maggioranza giallo-verde. "Da anni la Lega si oppone alla precarizzazione della vita degli italiani, ...

Camera - via libera al decreto dignità Dai contratti alle badanti - tutte le misure : Adesso il testo passa al Senato, dove il governo punta alla definitiva conversione in legge entro la prossima settimana. Tensioni in Aula con l’opposizione che contesta il provvedimento e accusa l’esecutivo di «fiducia mascherata»

Camera - al via le votazioni sul decreto dignità. Governo punta a ok senza fiducia : Sono oltre 450 gli emendamenti presentati dalle opposizioni nella maratona andata avanti fino a notte fonda. Giovedì è previsto il voto finale, poi il testo passerà al Senato.Il Governo punta ad ...

Dl dignità - prende il via l'esame alla Camera : Teleborsa, - Ha preso il via nell' Aula della Camera l'esame del decreto dignità, con la relazione del relatore Davide Tripied i , M5S, . Gli iscritti a parlare in sede di discussione generale sono 57.

Dl dignità : via libera da Commissioni : 20.36 Via libera delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera al dl Dignità. L' approdo in Aula è previsto per lunedì prossimo con il voto definitivo il 2 agosto. La stretta sui t.d. già in corso scatterà a novembre. Ci sarà infatti un periodo transitorio in cui si potranno applicare le vecchie regole ai contratin essere, per dare più tempo alle imprese per adeguarsi. Voucher estesi al settore turismo ma solo a 'aziende alberghiere e ...

Dl dignità - Malpezzi (Pd) vs Donato (Eurexit) : “Emendamenti? E’ democrazia o siamo siamo sulla via di Casaleggio?” : Confronto vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la senatrice del Pd, Simona Malpezzi, e Francesca Donato, ex candidata della Lega alle Europee e presidente dell’associazione Eurexit. La polemica verte sul decreto di Dignità, sul quale Donato esprime commenti positivi: “Credo che la direzione presa sia quella giusta, cioè quella di ridurre il precariato, fissando delle regole più rigide per il rinnovo dei contratti a termine ...

Decreto dignità : al via il vaglio degli emendamenti in Parlamento : Si apre la settimana parlamentare con al centro il vaglio del Decreto dignità con tutti gli emendamenti presentati. Oggi – lunedì 23 luglio – dopo la bagarre tra Governo e presidente Inps Boeri sull’inserimento della relazione tecnica sulla perdita dei posti di lavoro, inizia la sessione congiunta della Commissione lavoro e Finanze, che dovrà passare al vaglio gli emendamenti presentati al Decreto (inclusi auto-emendamenti correttivi ...

Dl dignità - gli emendamenti di M5s-Lega : assunzioni in centri per l’impiego - norma “salva supplenti” e via tassa sulle e-cig : Rafforzare gli organici dei centri per l’impiego, cancellare le misure che equiparano le sigarette elettroniche ai tabacchi tradizionali e una norma “salva-precari” della scuola. Sono alcune delle proposte di modifica al decreto Dignità concordate da Movimento 5 Stelle e Lega. Gli emendamenti sono stati depositati nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Per quanto riguarda il potenziamento dei centri per l’impiego si ...

Dl dignità : Anzaldi - norme rinviate? ennesimo pasticcio : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “L’apertura di un’indagine della magistratura sull’iter del Decreto dignità, nato in poche ore tra pasticci e retromarce per tentare di risollevare le sorti mediatiche di Di Maio dal protagonismo di Salvini, è ormai urgente e inevitabile. La modifica proposta in Parlamento da Lega e M5s sull’entrata in vigore delle nuove norme sui contratti a termine, che verrebbero ...

Dl dignità : Anzaldi - norme rinviate? ennesimo pasticcio (2) : (AdnKronos) – “Il decreto è stato poi sostanzialmente riscritto per dieci giorni, fino alla firma del Capo dello Stato del 12 luglio. Dopo la firma e l’invio alla Gazzetta Ufficiale, è stato lo stesso ministro proponente Luigi Di Maio a disconoscerlo, parlando di presunte ‘manine’ che lo avrebbero modificato nottetempo. Viene allora da chiedersi: cosa hanno approvato il 2 luglio i ministri? E’ opportuno ...