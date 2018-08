Dl dignità | Paita Pd vs Giordano | “Precarietà non si combatte bloccando Tav e Tap”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Scontro vivace a Omnibus (La7) tra la deputata del Pd, Raffaella, e il giornalista Mario. La parlamentare dem contesta il decretoe la posizione del governo M5s-Lega sulle infrastrutture: “La precarietà è dare ma non sidando delle mazzate alle imprese. Sulle infrastrutture stiamo assistendo a un ritorno indietro di questo governo, che sta dicendo che non bisogna fare il Terzo Valico dei Giovi, la Tav e la Tap“. “Ma questo non c’entra niente con la precarietà“, insorge. “No, c’entra, eccome” – ribatte– “perché se non rafforziamo le nostre imprese e diamo dei segnali di incertezza al di fuori dell’Italia, nessuno verrà a investire qui e nessuno creerà posti di lavoro. Dobbiamo, quindi, migliorare il tema della precarietà”. “Ma voi non ...