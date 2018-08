Dl dignità | la Camera approva Boato tra i banchi M5s | Di Maio esulta e ringrazia il

Via libera della Camera al dl dignità ma restano le polemiche per le norme sul lavoro : Con 312 voti favorevoli, 190 contrari e un astenuto Montecitorio ha approvato il provvedimento che passa ora al Senato. 'Abbiamo vinto il primo round e ce l'abbiamo fatta senza la fiducia' ha ...

Decreto dignità - via libera della Camera. Salgono le multe per chi viola il divieto di pubblicità del gioco : Maggiori sanzioni per chi viola il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. E sui biglietti dei Gratta e vinci apparirà la scritta ‘Nuoce gravemente alla salute’, come per le sigarette. Sono le ultime modifiche al Decreto Dignità arrivate nella serata di giovedì alla Camera, che ha poi dato via libera al testo con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora in seconda lettura al Senato, che avvierà l’esame lunedì ...

Il decreto dignità passa alla Camera. Ma lo spread riprende a correre : Nello stesso giorno in cui il governo manda in buca il suo primo provvedimento di peso, il decreto Dignità, sui mercati torna ad affacciarsi il rischio-Italia. Di colpo lo spread ieri ha guadagnato 21 punti, toccando quota 252 e rivedendo i massimi del giugno scorso, i rendimenti dei Btp decennali sono arrivati al 3% e di riflesso in Borsa tutte le...

Le 24 principali misure previste dal Decreto dignità - dopo l'ok della Camera : Ok banca dati per il monitoraggio dei giochi Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati ...

Il decreto dignità passa alla Camera. Ma lo spread riprende a correre : ... c'è davvero da augurarsi che prevalga la posizione del ministro dell'economia. Altrimenti, un nuovo attacco dei mercati è praticamente scontato'. La risposta potrebbe arrivare oggi quando a palazzo ...

La Camera ha approvato il Decreto dignità<br>312 voti a favore - 190 contrari e 1 astenuto : 22.50 - Con 312 voti a favore, 190 contrari e 1 astenuto, la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Dignità, che ora dovrà passare nuovamente al vaglio del Senato.18.30 - È previsto per stasera, dopo giorni di discussioni in Aula, il voto finale alla Camera dei Deputati per il Decreto Dignità di Luigi Di Maio, primo vero atto del leader del Movimento 5 Stelle in qualità di Ministro del Lavoro.La discussione è ripresa oggi e salvo colpi ...

