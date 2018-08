ilfattoquotidiano

: Dl dignità, il film del voto. Martina: “Waterloo precariato? No, Caporetto propaganda”. M5s: “No lezioni da chi ha… - fattoquotidiano : Dl dignità, il film del voto. Martina: “Waterloo precariato? No, Caporetto propaganda”. M5s: “No lezioni da chi ha… - misscharmy : Lo speciale decreto dignitá scalza l'unico film decente finora programmato #dioesisteeviveabruxelles Ci vediamo alle 22.20 @RaiTre - Izzinosa_it : Ma perché devo vedere una diretta parlamentare quando era previsto un film stupendo? Ah per celebrare il trionfo de… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Tensioni, scontri verbali e attacchi incrociati tra maggioranza M5s-Lega e opposizioni (Pd, Fi e LeU su tutti) durante ilfinale alla Camera del decreto, primo vero provvedimento dell’esecutivo gialloverde. Alla fine, dopo quattro giorni a Montecitorio, tra discussione generale ed esame degli emendamenti, l’esecutivo incassa l’approvazione del decreto, passato con 312 favorevoli e 190 contrari. Non è bastato il mancatodi fiducia per placare le polemiche in Aula. Perché se LeU ha ricordato le “promesse tradite” dal M5s sul ripristino dell’articolo 18, rispetto a quanto rivendicato dai pentastellati in campagna elettorale, e attaccato sui voucher, dal Pd è stato il segretario Maurizioad affondare. “Altro che Waterloo del, questa è ladella vostra propaganda”. Gelida pure Forza Italia, ...