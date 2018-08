Disoccupazione Usa ai minimi da maggio al 3 | 9% Spread in tensione

Usa : richieste sussidi Disoccupazione +1000 a 218'000 unità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

USA - nessuna sorpresa dai sussidi alla Disoccupazione : Sostanzialmente stabili, come da attese, le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 28 luglio. I "claims" sono aumentati di 1.000 unità a 218.000 dalle 217.000 mila ...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in salita oltre le attese : Salgono oltre le attese le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 21 luglio. I "claims" sono aumentati di 9.000 unità a 217.000 dalle 207.000 mila unità riviste della ...

Usa : sussidi Disoccupazione in calo più del previsto - ai minimi dal ’69 : Milano, 19 lug.- (AdnKronos) – I sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono in calo più del previsto e scendono al livello più basso mai visto dal dicembre del 1969, quando le richieste furono 202mila. Nella settimana conclusa il 14 luglio, le richieste di sussidi scendono a 207mila unità, sotto di 8mila rispetto alla rilevazione precedente. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che stimavano un aumento a 220mila ...

USA - sorprendono in positivo i sussidi alla Disoccupazione : Teleborsa, - Scendono oltre le attese le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 7 luglio. I "claims" sono calati di 18.000 unità a 214.000 dalle 232.000 mila unità ...

USA - sorprendono in positivo i sussidi alla Disoccupazione : Scendono oltre le attese le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 7 luglio. I "claims" sono calati di 18.000 unità a 214.000 dalle 232.000 mila unità riviste della ...

USA - ancora in aumento le richieste di sussidi alla Disoccupazione : Teleborsa, - Aumentano ancora le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 30 giugno . I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 231.000 dalle 228.000 mila unità riviste ...

USA - ancora in aumento le richieste di sussidi alla Disoccupazione : Aumentano ancora le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 30 giugno . I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 231.000 dalle 228.000 mila unità riviste della ...

Usa : richieste sussidi Disoccupazione -4.000 a 218.000 unità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla Disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. ...

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla Disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. Battute le ...

USA - lieve calo per le richieste di sussidio alla Disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . ...