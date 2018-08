Disincanto | la terza creazione di Matt Groening è la più ambiziosa

gqitalia

(Di venerdì 3 agosto 2018) In poco più di 30 anni di attivitàha creato tre serie tv. I Simpson nel 1987, Futurama nel 1999 e adessopronta a partire su Netflix dal 17 Agosto 2018. Una ogni dieci anni, ognuna un prodotto curato, ognuna capace di rivedere le regole e le convenzioni dell’animazione televisiva. E lo stile è sempre quello. Basta una sola immagine per riconoscere il character design di, gli occhi sferici, il labbro superiore avanzato, il mento sfuggente e i tratti del viso quasi assenti. Come dice lo stesso, I Simpson alla fin fine sono una sitcom familiare, per quanto assurda paradossale e tarata su standard e avventure che non gli apparterrebbero (Bart, Lisa, Homer, Maggie e Marge prendono parte ad horror, fantascienza, rivisitazioni di film famosi, viaggi nel tempo ecc. ecc.), se Futurama è alla fine una sitcom sul posto di lavoro, per quanto impostata sui ...