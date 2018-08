Dignità | ora tocca al Senato | forse con la fiducia Le novità del provvedimento

Il Decreto Dignità passa in Camera con 312 Si. Ora tocca al Senato : E' arrivato nella tarda serata di ieri il primo via libera al Decreto Dignità. Con 312 Si e 190 contrari la Camera ha dato il via libera al provvedimento che cambia le regole nel mondo del lavoro e ...

Fi - l’ora dell’orgoglio. Tajani è l’anti-Matteo : “La Dignità vale più di una poltrona” : Gli dà fastidio se lo chiami l’anti-Salvini di Forza Italia. E comincia il suo valzer di parole imparato quando la destra di Roma era un’altra cosa, una miscellanea di centrismo andreottiano e di moderatismo con antiche venature monarchiche. «Ero anticomunista già a 12 anni e ora mi sento dire che vado a braccetto con il Pd e che ho pugna...

La Camera ha approvato il Decreto Dignità : ora il provvedimento passa al Senato : La Camera dei deputati ha approvato il Decreto Dignità voluto dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, con voti 312 favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Ora il provvedimento passerà all'esame del Senato per la sua definitiva approvazione (che dovrebbe arrivare in tempi rapidi) e la conseguente conversione in legge.Continua a leggere

Dl Dignità - Morani (Pd) attacca : “Fondo contro ludopatia? Si recuperino i 49 milioni che la Lega deve agli italiani” : Scontri e provocazioni in Aula durante l’esame del decreto dignità. Ad attaccare la maggioranza M5s-Lega, durante il dibattito su un emendamento per il fondo contro il gioco d’azzardo patologico, è la deputata dem Alessia Morani. “Io propongo un incremento di 49 milioni di euro per il 2018. Dove trovarli? Possono essere tranquillamente recuperati con un’azione di Legalità: dalle somme che la magistratura ha detto ...

DECRETO Dignità/ Perché per i contratti a termine non si danno più soldi al lavoratore? : Il DECRETO DIGNITÀ è ancora all'esame della Camera. Si fatica però ancora a comprendere alcune decisioni del Governo, che non aiutano certo i lavoratori. LUIGI DEGAN(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Lavoro, i dati Istat che allontanano la politica dalla realtà, di G. PalmeriniILVA/ Di Maio cerca una "manina" per far chiudere l'acciaieria, di G. Cazzola

Dl Dignità - Boldrini : “Articolo 18? M5s ha votato contro la reintroduzione e ha voltato le spalle al suo elettorato” : “In aula il Movimento 5 stelle ha voltato le spalle al proprio elettorato sull’articolo 18. Aveva detto che avrebbe voluto la reintroduzione. Il deputato Epifani ha presentato l’emendamento ma è stato votato contro. Via i voucher? Di Maio aveva detto così ma oggi si scopre che l’utilizzo è stato allargato. Quindi un voltafaccia verso chi gli aveva dato fiducia”. Così Laura Boldrini, in sala stampa della Camera, ...

Dl Dignità - governo e maggioranza votano contro la reintroduzione dell’articolo 18 : Solo tredici voti a favore, quelli di Leu, 317 contrari e 191 astenuti per la reintroduzione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Esito scontato e altrettanto scontata polemica intorno al voto sull’emendamento al decreto Dignità proposto da Liberi e Uguali. Se i parlamentari di Leu parlano di occasione persa, le parole grosse volano tra Pd e 5 stelle. I democratici rinfacciano ai pentastellati di avere di fatto confermato ...

Il dl Dignità al primo giorno di votazioni alla Camera : bocciati gli emendamenti - ma la strada è ancora lunga : Il decreto dignità passa indenne la prima giornata di votazioni in aula alla Camera. Gli emendamenti esaminati fino alle 22 - una settantina, tutti dell'opposizione - vengono respinti, la maggioranza M5s-Lega tiene, e il governo punta a licenziare il provvedimento giovedì mattina senza ricorrere al voto di fiducia. Anche se di strada da fare ce n'è ancora parecchia: oggi non si è esaminato neanche un quarto delle ...

Decreto Dignità - Stefano Fassina risponde a Paolo Becchi : “Caro Paolo - ecco perché il dl è peggiorato” : Caro Paolo, ti ringrazio per l’attenzione al mio post sul Decreto Dignità. Come forse sai, sono stato tra quelli che hanno riconosciuto alla versione iniziale del Decreto una chiara, seppur modesta, inversione di rotta dopo almeno 20 anni di interventi di precarizzazione del lavoro, in particolare il padronale Jobs Act. Sono stato anche tra i pochi, su Huffington Post e nell’audizione di Boeri alla Camera, a entrare nel merito e rilevare ...

Il Decreto Dignità è migliorato - altro che le inesattezze di Fassina : Stefano Fassina è persona intelligente e preparata, uno dei pochi di provenienza Pd – oggi Leu – che in tempi non sospetti ha ammesso e denunciato le gravi distorsioni che la moneta unica crea al mondo del lavoro, ma questa volta, a mio avviso, ha sbagliato. Ci riferiamo ad una riflessione apparsa il 28 luglio sull’Huffington Post nella quale il deputato LeU critica aspramente le modifiche che la maggioranza parlamentare si appresta ad approvare ...

Decreto Dignità in Aula alla Camera. Di Maio : "Testo migliorato" : MILANO - 'Non c'è stato nessuno spiraglio per gli interessi delle lobby ma porte aperte agli interessi dei cittadini, ringrazio i parlamentari per aver tenuto duro e tenuto fede a contratto di governo'...

Dl Dignità - Di Maio : Provvedimento 2.0 migliorato rispetto a quello approvato dal CdM : Teleborsa, - "Sono oltre 450 gli emendamenti presentati nell'Aula della Camera al decreto dignità". Lo ha riferito il relatore per la commissione Lavoro Davide Tripiedi , M5S,. L'esame ha preso il via ...