Differenziata Modica | promossa carta dei modicani

Trend positivo per la Differenziata a Modica a giugno : Bilancio positivo nel mese di giugno per la raccolta di plastica e lattine. A giugno raccolte equamente 40 tonnellate. Incassa per oltre 6 mila euro

Comieco promuove la Differenziata a Modica : Il Consorzio Comieco che si occupa della raccolta e riciclo degli imballaggi a base cellulosica promuove la differenziata a Modica.

Differenziata a Modica - scarsa ancora la qualità dei rifiuti : I cittadini non seguono ancora come dovrebbero le indicazioni su come differenziare e la qualità dei rifiuti differenziati risulta inquinata

Raccolta Differenziata. Via al porta a porta a Modica Alta : Chi non avesse ancora ritirato i kit della differenziata può rivolgersi allo sportello a San Massimiliano Kolbe dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19