Differenziata | in regione è al 64% Ma a Bologna cresce meno del previsto

corrieredibologna.corriere

: RT @sbonaccini: Buone notizie: sale al 64,3% la raccolta differenziata in Emilia-Romagna: già un Comune su tre oltre il 73%. All'80% quelli… - FrancescoLopane : RT @sbonaccini: Buone notizie: sale al 64,3% la raccolta differenziata in Emilia-Romagna: già un Comune su tre oltre il 73%. All'80% quelli… - Fantarosa2 : RT @sbonaccini: Buone notizie: sale al 64,3% la raccolta differenziata in Emilia-Romagna: già un Comune su tre oltre il 73%. All'80% quelli… - bertolire : RT @sbonaccini: Buone notizie: sale al 64,3% la raccolta differenziata in Emilia-Romagna: già un Comune su tre oltre il 73%. All'80% quelli… -

(Di venerdì 3 agosto 2018)- La raccoltaè al 64,3% in Emilia-Romagna nel 2017, con un +2,5% rispetto all'anno precedente. Soprattutto, già 107 Comuni, in pratica uno su tre in, ha superato la ...