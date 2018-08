Dieci anni di Strade Sicure I numeri dell' operazione

Spia russa infiltrata nell'ambasciata Usa a Mosca per oltre Dieci anni : Potrebbe essere la trama di un film. Una Spia russa avrebbe lavorato presso l"ambasciata degli Stati Uniti a Mosca per oltre un decennio prima di essere allontanata l"anno scorso. Secondo fonti citate dal Guardian e dalla Cnn la donna, di nazionalità russa, sarebbe stata assunta dai servizi segreti. Dopo una normale operazione di sicurezza, condotta dal Dipartimento di Stato, su di lei sono caduti i sospetti.Dopo un'indagine si è scoperto che la ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato in rampa di lancio! Italia all’assalto dei 400 misti Dieci anni dopo Alessia Filippi : Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo titolo azzurro nei 400 misti donne con la vittoria a Debrecen di Alessia Filippi alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. Era il periodo dei costumi gommati, del finto dualismo Pellegrini-Filippi, l’immediata vigilia dell’appuntamento cinese e poi dei Mondiali di Roma che Alessia Filippi avrebbe vissuto da assoluta protagonista (ma nel mezzofondo) a casa sua. Due lustri più tardi ci prova ...

Iwan Piccioni : Da Dieci anni sulla sedia a rotelle ottiene il brevetto di volo per aliante : Deve spostarsi in Umbria per volare, ma è il primo pilota paraplegico d'Abruzzo, e il terzo in Italia, con il brevetto per aliante. "E' stata una sfida lunga un anno e alla fine l'ho vinta e sono già pronto per la prossima: in autunno l'abilitazione per l'acrobazia, sempre con aliante". --E' affamato di prove e vittorie Iwan Piccioni, 44 anni di Giulianova (Teramo), da 10 su una sedia a rotelle dopo un incidente in moto. "In cielo non ho le ...

Napoli - Dieci anni di inferno : estorceva soldi alla madre - arrestato 36enne : dieci anni di continui e incessanti maltrattamenti e vessazioni. Un vero e proprio inferno tra le mura domestiche quello vissuto da una donna di 72 anni, messo in atto con crudeltà dal figlio. Un tempo troppo lungo: l'anziana ha finalmente trovato il coraggio di denunciarlo alle forze dell'ordine per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Una vicenda assurda che ha dell'incredibile quella che vede protagonista una madre di San ...

Gibellina - Tp - : un fine settimana "lungo Dieci anni" : A cinquant'anni di distanza proveremo a ripercorrere anni travagliati e intensi, attraverso tre spettacoli e due incontri. Ingresso intero ' 12,00 Ingresso ridotto ' 8,00 , Studenti ...

Il peggior luglio al cinema degli ultimi Dieci anni : luglio, col bene che ti voglio, vedrai non finirà. Le parole di Riccardo Del Turco suonano profetiche per sintetizzare il dato, al botteghino, del peggior mese di luglio degli ultimi anni. Quasi ...

Per salvare la nipotina di Dieci anni 70enne muore tra le onde a Ischitella : CASTELVOLTURNO - È morto per salvare la nipotina trascinata dalle correnti. Antonio Tipolo, 70 anni, di Napoli, non ha esitato ad affrontare le onde alte nello specchio di mare antistante il...

Ibrahimovic : 'Fossi arrivato Dieci anni fa ora sarei presidente degli Usa' : LOS ANGELES - Zlatan Ibrahimovic non delude mai. In campo, dove ha trascinato i Los Angeles Galaxy alla vittoria a Philadelphia , ma anche davanti ai microfoni. Alla domanda se abbia dovuto cambiare ...

MLS - l'ultima perla di Zlatan Ibrahimovic : 'Fossi qui da Dieci anni sarei già presidente degli USA' : Zlatan being Zlatan. Esordisce così il profilo dei Los Angeles Galaxy nel lanciare il video che sta facendo il giro del mondo , qui sotto, Ibrahimovic è da sempre un uomo in grado di calamitare l'attenzione del pubblico con le proprie doti comunicative. Nel post partita della vittoria contro i Philadelphia Union, però, ...

Sequestri di marijuana in aumento : +117% in Dieci anni - : Delle oltre 100 tonnellate di sostanze sequestrate nel 2017, 94 erano derivati della cannabis. Un mercato che in Italia è al secondo posto tra le droghe, dopo la cocaina. Circa un italiano su tre ...

Dieci anni senza il re del tamburello - ad Aradeo è la notte de lu Zimba - : Tutti di livello gli appuntamenti proposti: musica, teatro , curato da Koreja, , danza, sport, cinema, scacchi in piazza e molto altro. Per la piccola comunità di Aradeo, in occasione del decimo ...

Samso - migrante somala : «Per Dieci anni non ho rivisto i miei figli» : «Era sopratutto la notte, in Libia, che ripensavo ai miei figli lontani. Sono trascorsi dieci anni ma quella sensazione di vuoto dentro la ricordo bene. Ero partita due mesi prima da Mogadiscio, da sola perché non avevo soldi per portare loro con me e non avevo tempo da perdere perché gli uomini della zona in cui vivevo volevano uccidermi. Me l’avevano detto le donne del villaggio e sapevo che sarebbe successo se non fossi fuggita ...

BARBARA PALOMBELLI ESORCIZZATA/ Il ricordo dell'amica scomparsa oltre Dieci anni fa (Non disturbare) : Rivelazioni importanti e delicate quelle di BARBARA PALOMBELLI che a Paola Perego racconta di quando è stata ESORCIZZATA per via del malocchio. Ecco cosa ha detto a Non distubare