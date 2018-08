Lega - Fontana 'Abroghiamo la legge Mancino - sponda per razzismo anti-italiano'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio : Parole che scatenano polemiche e proteste nel mondo politico, e non solo. Ma che trovano una sponda nel ministro dell'Interno. 'Sono d'accordo. Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee,...

Governo - lite sulla Legge Mancino La Lega : va abolita. No di Di Maio : E' scontro nel Governo sulla Legge Mancino. Il ministro leghista per la Famiglia, Lorenzo Fontana, ne chiede l'abolizione, appoggiato da Matteo Salvini. Ma arriva lo stop del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Non si tocca. Non è nel contratto di Governo" Segui su affaritaliani.it

Fontana : «Aboliamo la legge Mancino sul razzismo» - Cos’è Ma Di Maio : «Rimanga dov’è» : Il ministro leghista ripropone una storica battaglia del Carroccio: «Va cancellata la legge che consente di contestare l’aggravante della discriminazione razziale»

Di Maio : “Pronta proposta di legge sul reddito di cittadinanza. E studiamo copertura totale dei costi degli asili nido” : “La proposta di legge sul reddito di cittadinanza è pronta e stiamo già lavorando in coordinamento con il Mef per gli ultimi dettagli. Avrete modo a breve di discutere di tutti i dettagli della misura in questo ramo del Parlamento”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rispondendo al question time al Senato. “E’ una delle priorità di questo governo”, ha ribadito il leader M5s, ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Pronta la proposta di legge' : "Stiamo già lavorando agli ultimi dettagli - aggiunge il vicepremier -, in coordinamento con il ministero dell'Economia. Avrete modo a breve di discutere la misura in questo ramo dal Parlamento".

Dl dignità - Pd e FI vs Di Maio : “Presenza muta - il nostro è un monologo”. E lui ribatte : “Niente guerra - obiettivo è la legge” : Scontro in Aula tra le opposizioni, Pd e Forza Italia in primis, e la maggioranza targata M5s-Lega, durante l’esame del decreto dignità. Dem e forzisti hanno attaccato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, presente durante il dibattito, ma senza prendere la parola o intervenire in merito degli emendamenti. “Non si è mai assistito come accade oggi a un monologo unilaterale delle opposizioni verso la ...

MANOVRA - TRIA NELLA MORSA LEGA-M5S/ Di Maio - “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge Bilancio” : Luigi Di Maio, il piano del Ministro M5s: sfida TRIA, "Flat Tax e Reddito Cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze sociali. Tap-Tav, da ridiscutere ma sono opere non correlate"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Boeri - tregua con Di Maio : ‘Collaborazione istituzionale’ per la conversione del decreto Dignità e la legge di Bilancio : Una tregua tra Luigi Di Maio e il presidente Inps Tito Boeri. Con la promessa di “reciproca collaborazione istituzionale”. Una collaborazione indispensabile al vicepremier e ministro del Lavoro per la conversione in legge del decreto Dignità, su cui a metà luglio si era consumato lo scontro con l’economista definito “non minimamente in linea con le idee del governo”. Ma soprattutto in vista della legge di Bilancio, in cui ...

Riconoscimento figli coppie gay. Fontana : "È contro la legge". Di Maio : "Su questo nessun accordo" : Se la società va più avanti della politica - aggiunge - allora vuol dire che la politica è un problema. Rimandiamo le parole del ministro, piene di pregiudizi, ideologie e convinzioni personali, al ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : ‘Nostra priorità in legge di Bilancio - i soldi ci sono’ : Mentre con l’esame degli emendamenti prosegue l’iter parlamentare del decreto dignita' [VIDEO], il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, rilancia su Facebook l’impegno per del governo gialloverde per il Reddito di cittadinanza e per la riduzione delle Pensioni considerate d’oro. “Con cinque milioni di poveri e tre milioni di persone che non hanno cibo - ha scritto sul social network il vicepremier pentastellato - il ...

Lavoro : Di Maio - lotta senza quartiere a false Coop - promuovere legge : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘lotta senza quartiere” alle false Cooperative quelle che tradiscono lo spirito della vera Cooperazione i cui ‘vantaggi”, viceversa, ‘hanno motivo di esistere e vanno preservati”. E’ il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro a sottolinearlo indicando anche l'”obiettivo di promuovere una legge sulle false Cooperative iniziando con il ...

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna contrapposizione - mi aspetto legge di bilancio coraggiosa” : “Non esiste alcuna contrapposizione con il ministro dell’Economia Giovanni Tria“. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo le parole del titolare del dicastero di viale XX Settembre, secondo cui “se la crescita rallenta, le misure adottate dal Governo saranno nei limiti di bilancio” e “il programma dell’esecutivo sarà applicato evitando di creare ...