Di Battista | “Ho destinato l’assegno di fine mandato ai terremotati e agli africani”

Alessandro Di Battista : “Ho sempre preferito un accordo con la Lega rispetto a uno con il Pd” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista afferma di aver sempre preferito un accordo di governo con la Lega rispetto a uno con il Partito Democratico, nonostante non risparmi critiche al Carroccio: "Perché mi piace la Lega ? Niente affatto - spiega -. Solo perché ho sempre reputato il Pd, soprattutto finché il giglio morente continuerà ad imperversare, il partito più Lega to alle lobbies d'Italia".Continua a leggere

Di Battista : “Ho ricevuto la liquidazione parlamentare da 40mila euro. La restituirò - come promesso” : In un video pubblicato su Facebook, l'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista ha annunciato l'arrivo dell'assegno di fine mandato, la liquidazione che spetta a tutti i parlamentari non rieletti entro 30 giorni dalla proclamazione dei nuovi onorevoli. Di Battista, così come molti altri ex deputati e senatori, ha ricevuto sul conto il suo "trattamento di fine rapporto" da 40mila euro circa e ha annunciato di volerli restituire - anzi, ...