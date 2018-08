Destiny 2 | la prossima settimana Bungie svelerà le novità in arrivo nel sistema di

eurogamer

: #Destiny2: Bungie ha in programma un live stream dedicato alle novità del sistema di combattimento. - Eurogamer_it : #Destiny2: Bungie ha in programma un live stream dedicato alle novità del sistema di combattimento. - VG247it : Destiny 2: Bungie presenterà tutte le novità legate al sistema di combattimento in uno str...… - VGN_IT : Mentre manca poco alla partenza del nuovo evento Solstizio degli Eroi, Bungie annuncia una nuova edizione di… -

(Di venerdì 3 agosto 2018)2 sta per ricevere la nuova espansione I Rinnegati, che sarà accompagnata da due update. Questi introdurranno nel gioco interessanti, anche per quanto riguarda ildi combattimento. Come segnalato dai colleghi di VG247, insieme all'espansione arriveranno i due aggiornamenti, il 2.0.0 previsto il 28 agosto e il 2.0.0.1 inil 4 settembre. Tra le varie, l'introduzione delle caratteristiche casuali delle armi o le modifiche per slot.Per spiegare meglio tutte le, ecco cheannuncia un live stream in programma per il 7 agosto alle ore 19:00.Read more…