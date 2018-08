Design vegano : che cos’è e quali sono i progetti più belli : Di PETA, molti avranno già sentito parlare. Acronimo di “People for the Ethical Treatment of Animals”, è una fondazione britannica impegnata nella tutela degli amici animali. Ora, la sua competenza “invade” anche il mondo del Design: sono infatti nati i PETA Vegan Homeware Awards, una sorta di Oscar per gli arredi vegani volti a riconoscere l’impegno dei Designer, dei brand e dei prodotti che – privi di pelle, ...