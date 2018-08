Decreto dignità | ok della Camera | decreto passa al Senato Contratti | giochi | voucher

VITALI - F.I. - : APPROVAZIONE DELLA CAMERA DEL Decreto DI DIGNITA'…SUD DIMENTICATO : ...afferma il Senatore Luigi VITALI, vice presidente commissione Affari Costituzionali del Senato, è un vero e proprio passo negativo per le imprese italiane, che porterà alla distruzione dell'economia ...

Decreto dignità - azienda di Treviso rischia di chiudere : lavoro in bilico per 800 dipendenti : Altro che Decreto Dignità, è una pioggia di licenziamenti. Un"azienda di Treviso, infatti, rischia di dover lasciare a casa la bellezza di 800 dipendenti a causa della stretta sui rinnovi dei contratti a termine voluta da Di Maio.È la storia, raccontata da Il Gazzettino, della Stiga di Castelfranco Veneto, che vive di 150 lavoratori a termine e 550 indeterminati. Tutti indispensabili, anche quelli stagionali, per mantenere alta competitività ...

Decreto dignità approvato alla Camera : ecco tutte le novità : Non è stata una giornata facile, sono volati stracci e accuse da parte delle opposizioni, ma alla fine la maggioranza è riuscita a strappare il voto di approvazione del discusso Decreto dignità, che così ha avuto il via libera definitivo. L’Aula ha approvato il Decreto con 312 sì, 190 no e 1 astenuto e ora la passa al Senato, che prenderà in esame il testo. Consulta lo Speciale sul Decreto dignità Molte conferme e anche novità, compresa ...

Decreto dignità - anatomia di un intervento sbagliato e dannoso : Lunedì 6 agosto il Decreto dignità arriverà al Senato e sarà poco più di un passaggio formale visto che la discussione in Aula durerà al massimo 24 ore e si concluderà il giorno successivo, prima che il Parlamento chiuda per la pausa estiva. Il lavoro parlamentare sul testo che ha deluso imprenditor

La Camera ha approvato il “Decreto dignità” : E lo ha in parte modificato dopo le critiche che aveva ricevuto: cosa c'è di nuovo nella norma con cui Di Maio vuole combattere il precariato (e il gioco d'azzardo) The post La Camera ha approvato il “decreto dignità” appeared first on Il Post.