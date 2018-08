Decreto dignità | ok della Camera Dal lavoro alle slot | le novità

Decreto dignità - Camera ok : novità del testo/ Ultime notizie - più multe per chi viola divieto pubblicità gioco : Via libera al Decreto Dignità alla Camera: Di Maio vince il primo round, le novità del testo. Ultime notizie: più multe per chi viola il divieto di pubblicità gioco. I nuovi contratti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:23:00 GMT)

Primo sì al Decreto dignità che passa alla Camera : le novità del testo : Servirà un decreto attuativo di concerto tra ministero del Lavoro e ministero dell'Economia da emanare entro 60 giorni dall'emanazione del decreto. L'esonero del 50% dei contributi previdenziali a ...

Decreto dignità approvato alla Camera : ecco tutte le novità : Non è stata una giornata facile, sono volati stracci e accuse da parte delle opposizioni, ma alla fine la maggioranza è riuscita a strappare il voto di approvazione del discusso Decreto dignità, che così ha avuto il via libera definitivo. L’Aula ha approvato il Decreto con 312 sì, 190 no e 1 astenuto e ora la passa al Senato, che prenderà in esame il testo. Consulta lo Speciale sul Decreto dignità Molte conferme e anche novità, compresa ...

Decreto dignità - anatomia di un intervento sbagliato e dannoso : Lunedì 6 agosto il Decreto dignità arriverà al Senato e sarà poco più di un passaggio formale visto che la discussione in Aula durerà al massimo 24 ore e si concluderà il giorno successivo, prima che il Parlamento chiuda per la pausa estiva. Il lavoro parlamentare sul testo che ha deluso imprenditor

La Camera ha approvato il “Decreto dignità” : E lo ha in parte modificato dopo le critiche che aveva ricevuto: cosa c'è di nuovo nella norma con cui Di Maio vuole combattere il precariato (e il gioco d'azzardo) The post La Camera ha approvato il “decreto dignità” appeared first on Il Post.

Il Decreto dignità passa alla Camera - i punti salienti : (Foto: Lapresse) Montecitorio ha approvato il decreto Dignità con 312 voti favorevoli, 190 No e un astenuto. Martedì 7 agosto il testo arriverà in seconda lettura al Senato. Nel decreto le norme per la tutela dei lavoratori. Ecco i punti salienti. Contratti a termine La vera rivoluzione è per i lavoratori portuali che non sottostanno alle logiche della somministrazione di contratti a termine, che potranno durare al massimo 24 mesi e, dopo i ...

Economia : Gelmini - FI - su 'Libero Quotidiano' - il Decreto dignità è un manifesto della crescita : Roma, 03 ago 08:49 - , Agenzia Nova, - "Libero Quotidiano" pubblica uno stralcio dell'intervento alla Camera del capogruppo di Forza Italia , FI, alla Camera, Mariastella Gelmini,... , Res,

Decreto dignità approvato - news 3/8 : come influisce su scuola e diplomati magistrale? : Il Decreto dignità ottiene l’approvazione alla Camera. I voti favorevoli sono 312 e 190 i contrari. Adesso il provvedimento passerà al Senato. Se lì non saranno apportate modifiche e sarà approvato, passerà alla firma del presidente della Repubblica e poi in Gazzetta Ufficiale. Tutte le modifiche saranno definitive solo al momento della pubblicazione della legge […] L'articolo Decreto dignità approvato, news 3/8: come influisce su scuola e ...

Decreto dignità approvato - news 3/8 : come influisce sulla scuola e diplomati magistrale? : Il Decreto dignità ottiene l’approvazione alla Camera. I voti favorevoli sono 312 e 190 i contrari. Adesso il provvedimento passerà al Senato. Se lì non saranno apportate modifiche e sarà approvato, passerà alla firma del presidente della Repubblica e poi in Gazzetta Ufficiale. Tutte le modifiche saranno definitive solo al momento della pubblicazione della legge […] L'articolo Decreto dignità approvato, news 3/8: come influisce sulla ...

Decreto dignità - via libera della Camera. Salgono le multe per chi viola il divieto di pubblicità del gioco : Maggiori sanzioni per chi viola il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. E sui biglietti dei Gratta e vinci apparirà la scritta ‘Nuoce gravemente alla salute’, come per le sigarette. Sono le ultime modifiche al Decreto Dignità arrivate nella serata di giovedì alla Camera, che ha poi dato via libera al testo con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora in seconda lettura al Senato, che avvierà l’esame lunedì 6 agosto e ...

Decreto dignità approvato dalla Camera : ecco cosa cambia rispetto al testo varato dal governo : Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri si citano la riduzione del redditometro , come misura di contrasto all'economia sommersa, e il rinvio della scadenza per l'invio dei dati ...

Decreto dignità - ok della Camera Dal lavoro alle slot : le novità : Via libera del Decreto dignità alla Camera. A favore hanno votato in 312. I contrari sono stati 190, 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato Segui su affaritaliani.it

Il Decreto dignità passa alla Camera. Ma lo spread riprende a correre : Nello stesso giorno in cui il governo manda in buca il suo primo provvedimento di peso, il decreto Dignità, sui mercati torna ad affacciarsi il rischio-Italia. Di colpo lo spread ieri ha guadagnato 21 punti, toccando quota 252 e rivedendo i massimi del giugno scorso, i rendimenti dei Btp decennali sono arrivati al 3% e di riflesso in Borsa tutte le...

Decreto dignità - ok della Camera : Via libera del Decreto dignità alla Camera. A favore hanno votato in 312. I contrari sono stati 190, 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. "Stop alla pubblicità sul gioco d'...