DECRETO DIGNITÀ APPROVATO ALLA CAMERA | GIOCHI E VOUCHER Ultime notizie | ora un passaggio

VITALI - F.I. - : APPROVAZIONE DELLA CAMERA DEL DECRETO DI DIGNITA'…SUD DIMENTICATO : ...afferma il Senatore Luigi VITALI, vice presidente commissione Affari Costituzionali del Senato, è un vero e proprio passo negativo per le imprese italiane, che porterà alla distruzione dell'economia ...

Sondaggi Politici/ DECRETO DIGNITÀ : Governo Lega-M5s vuole abolire Jobs Act - ma il 43% vuole solo ‘cambiarlo‘ : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:10:00 GMT)

DECRETO DIGNITÀ - azienda di Treviso rischia di chiudere : lavoro in bilico per 800 dipendenti : Altro che Decreto Dignità, è una pioggia di licenziamenti. Un"azienda di Treviso, infatti, rischia di dover lasciare a casa la bellezza di 800 dipendenti a causa della stretta sui rinnovi dei contratti a termine voluta da Di Maio.È la storia, raccontata da Il Gazzettino, della Stiga di Castelfranco Veneto, che vive di 150 lavoratori a termine e 550 indeterminati. Tutti indispensabili, anche quelli stagionali, per mantenere alta competitività ...

DECRETO DIGNITÀ passa con 312 voti a Montecitorio : Il Decreto dignità passa l’esame a Montecitorio con 312 voti a favore, un astenuto e 190 voti contrari. L’ iter parlamentare adesso proseguirà con il ritorno a Palazzo Madama per un rapidissimo esame del testo approvato. L’obiettivo del Governo è quello di chiudere definitivamente la questione del Decreto dignità per martedì 9 agosto prossimo. “Abbiamo vinto il primo round, ce l’abbiamo fatta, e senza la fiducia”, commenta Luigi Di Maio. Gli fa ...

DECRETO DIGNITÀ approvato alla Camera : ecco tutte le novità : Non è stata una giornata facile, sono volati stracci e accuse da parte delle opposizioni, ma alla fine la maggioranza è riuscita a strappare il voto di approvazione del discusso Decreto dignità, che così ha avuto il via libera definitivo. L’Aula ha approvato il Decreto con 312 sì, 190 no e 1 astenuto e ora la passa al Senato, che prenderà in esame il testo. Consulta lo Speciale sul Decreto dignità Molte conferme e anche novità, compresa ...