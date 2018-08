“Decisione drastica | è rivoluzione” Maria De Filippi cambia tutto a Uomini e Donne

caffeinamagazine

: @luca7goldenwing Decisione drastica ma comprensibile. Differenziando tra semplici cazzoni inventori per svago e cog… - matteo_bandi : @luca7goldenwing Decisione drastica ma comprensibile. Differenziando tra semplici cazzoni inventori per svago e cog… - spettacolo_fp : AMORE AL CAPOLINEA! Dopo 19 anni d' amore e tre figli, la drastica decisione della coppia: - xjeoongi : @imtaeshook Ho preso una drastica decisione: guarderò le winx per dormire non voglio fare tardi sta volta -

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Il mio programma ha floppato? Adesso vi faccio vedere io”. Sarà andata più o meno così una delle ultime riunioni diDecon gli inserzionisti e il suo entourage:, programma TV del prime – time di Canale 5 che va da settembre a maggio, non ha fatto registrare ottimi ascolti durante l’ultimo anno televisivo. O almeno, i dati sono stati inferiori a quelli degli anni precedenti. Serve, dunque, un cambio di rotta probabilmente: il pubblico di, magari, è stanco di vedere sempre gli stessi volti. E forse è anche per questo motivo che Queen Mary ha già pronta la ricetta per rivoluzionare il suo show: lo annuncia lei stessa direttamente dalle colonne del settimanale Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini. Del resto, è noto comeDesia una perfezionista: il lavoro certosino le ha consentito di costruirsi un ...