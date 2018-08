Dazn | si parte Annunciati tutti i telecronisti Arrivano anche Figo | Shevchenko e

blogo

(Di venerdì 3 agosto 2018), ci siamo. E’ stato presentato giovedì pomeriggio a Milano il servizio di sport in streaming live e on demand che dalla prossima stagione trasmetterà in esclusiva tre partite di Serie A a giornata e l’intera Serie B.L’emittente di proprietà di Perform, tra le altre cose, haacquisito i diritti di Liga, Ligue 1, Coppa Libertadores, FA Cup, Coppa di Lega inglese e Coppa d’Africa.La squadra deisarà composta da molte voci ex Premium e Fox Sports. Si va dal volto di punta Pierluigi Pardo a Massimo Callegari e Ricky Buscaglia, passando per Stefano Borghi, Edoardo Testoni e Riccardo Mancini. Da Fox arriva pure Giulia Mizzoni che dividerà con Diletta Leotta i pre e post partita.Sul fronte degli opinionisti l’attenzione sarà tutta per Luise Andriy. I due ex calciatori di Milan e Inter si uniscono al Brand Ambassador Paolo Maldini. Il commento tecnico ...