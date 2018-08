Dazn | sbarca in Italia la nuova piattaforma di calcio e sport in tv Alla conduzione

Sky e Perform vicini all’intesa : Dazn potrebbe sbarcare su Sky Q : Sky e Perform sarebbero vicini a un accordo per far sbarcare DAZN , la piattaforma di sport in streaming e on demand, nell'ambiente Sky Q. L'articolo Sky e Perform vicini all’intesa: DAZN potrebbe sbarcare su Sky Q è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Niente Milan - Maldini sbarca su Dazn : sarà nel team per la prossima stagione : Niente Milan per Paolo Maldini: l’ex campione e capitano rossonero infatti farà parte del team di Dazn per la prossima stagione.Per il rilancio Elliott aveva infatti pensato anche a Paolo Maldini ma l’ipotesi non era più sul tavolo già da alcuni giorni. Oggi, così, Dazn ha ufficializzato l’arrivo con un tweet sul proprio profilo ufficiale.