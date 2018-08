DAZN presenta la propria squadra | da Premium arrivano anche Pierluigi Pardo e Massimo

DAZN si presenta : 1.500 ore di eventi live - dalla Serie A alla Liga : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, è stato lanciato oggi in Italia con un evento tenutosi a Milano a cui hanno partecipato grandi ospiti dello sport e dello spettacolo. Tra gli opinionisti spiccano ex campioni del calibro di Andriy Shevchenko e Luis Figo, che commenteranno i principali match di Serie […] L'articolo DAZN si presenta: 1.500 ore di eventi live, dalla Serie A alla Liga è stato realizzato da Calcio e ...

