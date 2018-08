Dazi | arriva la risposta cinese | tariffe su 60 miliardi di prodotti Usa

Guerra dei Dazi Usa-Cina : come si è arrivati a questo punto? : L'escalation Troppo poco per Trump che nota come gli articoli scelti siano di poco ointeresse per l'economia Usa, perciò il 29 maggio avvisa via Twitter altre liste di proscrizione su prodotti "Made ...

Dazi - arriva la risposta di Pechino a Trump : da luglio nuova tariffa del 25% su beni Usa : Trump aveva annunciato l'approvazione di Dazi su una lunga lista di prodotti "made in China" per un valore di 50 miliardi didollari a partire dal 6 luglio. La risposta cinese non si è fatta attendere: stessa tariffa aggiuntiva in vigore dallo stesso giorno.

G7 Canada - Macron : “Sui Dazi volontà di trovare un accordo con Trump”. Che arriva in ritardo e se ne va prima : Donald Trump è arrivato in ritardo alla seconda e ultima giornata di lavori del G7 in Canada. Vertice che peraltro lascerà in anticipo – saltando la sessione sui cambiamenti climatici – perché atteso a Singapore dove deve incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Il premier canadese Justin Trudeau, padrone di casa, ha deciso di avviare la colazione di lavoro senza di lui commentando: “Chi è in ritardo, si unirà quando ...

Arrivano i Dazi statunitensi sull'Europa : Domani l'amministrazione Trump li imporrà davvero, dopo mesi di trattative andate a vuoto