Dati Svimez | Cgil Catanzaro | ancora troppe insidie per il futuro

Ferro - FDI - su Dati Svimez : "Il Sud subisce una diaspora. Servono investimenti e incentivi " : C'è poi una inefficienza della pubblica amministrazione che frena lo sviluppo , e anche in quei settori in cui si registra un incremento dell'economia, non c'è una parallela crescita della qualità ...

Fratelli d'Italia : Dati Svimez allarmanti. Il Sud non ha bisogno di elemosina - ma di sviluppo - lavoro e infrastrutture : Allarmanti i Dati Svimez : in 16 anni hanno lasciato il Sud 1 milione e 883mila residenti, di cui la metà giovani, e l'economia rischia un forte rallentamento entro il 2019. Basta perdere tempo: il Governo si attivi subito perché senza il Sud, tutta l'Italia perde. Fratelli d'Italia mette a disposizione le nostre ...

Calabria - Aieta - Pd - : Dati Svimez confermano direzione giusta - : "Lo stiamo dicendo da sempre che la visione in politica ha bisogno di tempo. L'ho detto ieri sera in Aula al Consiglio regionale". È quanto dichiara il consigliere Giuseppe Aieta , presidente della Commissione consiliare regionale 'Programmazione, ...

Sud - Svimez : “900mila giovani se ne sono anDati negli ultimi 16 anni. 600mila le famiglie in cui nessuno ha un lavoro” : La fuga di 1,8 milioni di residenti negli ultimi 16 anni, la metà dei quali under 34. Un “drammatico dualismo generazionale“, con 578mila giovani occupati in meno mentre a trovare lavoro sono stati quasi solo gli over 55. E il raddoppio, tra 2010 e 2018, delle famiglie in cui tutti sono disoccupati: ora sono 600mila. Intanto ai cittadini del Sud continuano a mancare, o sono carenti, alcuni diritti fondamentali, dalla sicurezza ...