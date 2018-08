Dalla Serie A agli sport USA | arriva la rivoluzione DAZN

DAZN si presenta : 1.500 ore di eventi live - Dalla Serie A alla Liga : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, è stato lanciato oggi in Italia con un evento tenutosi a Milano a cui hanno partecipato grandi ospiti dello sport e dello spettacolo. Tra gli opinionisti spiccano ex campioni del calibro di Andriy Shevchenko e Luis Figo, che commenteranno i principali match di Serie […] L'articolo DAZN si presenta: 1.500 ore di eventi live, dalla Serie A alla Liga è stato realizzato da Calcio e ...

5 serie tv artiche per salvarsi Dalla calura estiva : Estate, tempo di relax, vacanze e maggior tempo libero, ma anche di grande calura. Il momento ideale dunque per non uscire di casa e recuperare alcune serie tv che non si è ancora avuto l’occasione di vedere. Ma quale miglior antidoto al caldo di rifugiarsi in storie ambientate dove invece regnano il freddo e il gelo? Coincidenza o meno, fra l’altro, la maggior parte di queste storie mette i brividi non solo per le temperature che ...

De Laurentiis acquista il Bari e riparte Dalla Serie D : Il Bari calcio riparte dalla serie D con Aurelio De Laurentiis. Il sindaco del capoluogo pugliese indicherà alla Figc per l'assegnazione del titolo sportivo la Ssc Bari del patron del Napoli. È stato ...

Calcio - colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprietario del Bari! Il Presidente del Napoli riparte Dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

Il Bari è di De Laurentiis : ripartirà Dalla Serie D : Il Bari calcio riparte dalla Serie D con Aurelio De Laurentiis: è stato il primo cittadino Decaro a comunicare la scelta. L'articolo Il Bari è di De Laurentiis: ripartirà dalla Serie D è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A 2018-2019 - ecco anticipi e posticipi Dalla 1a alla 3a giornata : E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inizio della Serie A 2018-2019, al via ufficialmente nel weekend del 18-19 agosto. La Lega Calcio ha comunicato anticipi e posticipi delle prime tre giornate in modo tale da dare la possibilità agli appassionati di capire in quale orario giocherà la propria squadra del cuore. In […] L'articolo Serie A 2018-2019, ecco anticipi e posticipi dalla 1a alla 3a giornata è stato ...

Avellino escluso Dalla Serie B/ Ultime notizie - respinto il ricorso : Taccone pensa all'addio : Avellino escluso dalla Serie B, niente da fare per i Lupi: Ultime notizie, respinto il ricorso del club campano, il presidente Taccone pensa all'addio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:59:00 GMT)

Calcio : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi Dalla Serie B : Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini. Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ...

Avellino - respinto il ricorso : irpini esclusi Dalla Serie B : Il Collegio di Garanzia dello Sport conferma l'esclusione del club dal campionato cadetto. L'avvocato dei campani: "Ora rivolgersi al Tar del Lazio"

Respinto il ricorso : Avellino escluso Dalla Serie B. Sit in dei tifosi al Coni : ... all'altezza dell'obelisco del Foro Italico, in occasione della discussione innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso della società irpina contro la mancata iscrizione in Serie B a ...

Avellino fuori Dalla Serie B - respinto il ricorso : Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha dunque respinto il ricorso dell'Avellino confermando l'esclusione dal campionato di Serie B. "Il ricorso - ha spiegato l'avvocato Eduardo Chiacchio " è stato ...

Il Coni respinge il ricorso dell’Avellino : irpini esclusi Dalla Serie B : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso dell'Avellino confermando l'esclusione dal campionato di Serie B L'articolo Il Coni respinge il ricorso dell’Avellino: irpini esclusi dalla Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rai - Dalla Serie B alla Champions League il calcio torna protagonista : L'emittente pubblica a partire da settembre tornerà ad ospitare il calcio sulle proprie reti: anticipo di Serie B, Champions League, Nations League e molto altro. L'articolo Rai, dalla Serie B alla Champions League il calcio torna protagonista è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - l'anticipo del venerdì trasmesso Dalla Rai : MILANO - Oltre che in streaming su Dazn , l'anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l'assemblea di Lega B ha accettato l'offerta della tv ...