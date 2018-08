Corsera - Dalla Russia attacco web contro Mattarella : Nella notte tra il 27 e il 28 maggio, ore del "no" del Colle a Savona ministro dell'Economia, attacco web contro Mattarella che vede la Russia tra i protagonisti. Lo scrive il Corriere della Sera con un articolo del suo quirinalista, Marzio Breda, rilanciando così il sospetto di un ...

Tweet populisti Dalla Russia anche sulla politica italiana. Come negli Stati Uniti : In varie occasioni, negli ultimi anni, hanno attivamente rilanciato i contenuti di profili di Twitter in italiano che sostenevano le posizioni dei partiti populisti oggi al governo

Il Messico inizia ad importare grano Dalla Russia - : A causa della politica commerciale aggressiva del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il Messico ha iniziato a diminuire gli acquisti di grano americano per aumentarne le importazioni dalla ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Setterosa sconfitto Dalla Russia - l’Italia chiude al sesto posto : Si conclude con una sconfitta un torneo mai stato al top per quanto riguarda il Setterosa. L’Italia si è arresa nella finale per il quinto posto degli Europei di Pallanuoto per 14-8 alla Russia, apparsa molto più in palla, in un match che comunque significava poco, tra due compagini uscite sconfitte nei quarti di finale. Le parole di Fabio Conti alla Federnuoto nel post partita: “Il bilancio non può essere positivo perché non abbiamo ...

Mondiali Scherma - le azzurre della sciabola femminile fermate Dalla Russia : l’Italia torna in pedana per il bronzo : Dopo la sconfitta contro la Russia in semifinale, la Nazionale Italiana torna in pedana pomeriggio contro la Corea del Sud per la medaglia di bronzo Le speranze azzurre al Mondiale di Scherma di Wuxi 2018 sono anche affidate alla Nazionale di sciabola femminile che salirà in pedana alle 16.00 (le 10.00 in Italia) per affrontare la Corea del Sud nel match che vale la medaglia di bronzo. La squadra azzurra formata da Rossella Gregorio, Irene ...

Mondiali 2018 - le ultime Dalla Russia : news - record e curiosità : Il Mondiale 2018 che si è disputato in Russia si è concluso domenica 15 luglio con la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2. Cala il sipario sull’evento sportivo dell’anno e possiamo, quindi, dare le ultime informazioni provenienti da Mosca. Si è trattato del più alto punteggio in finale dal 1966 che ha portato il torneo a soli 2 goal dal record del formato a 32 squadre. Nell’edizione 2018 i goal sono stati 169, 2 in meno del record di ...

I Testimoni di Geova scappati Dalla Russia : Per evitare le persecuzioni del governo di Putin: in centinaia se ne sono andati e hanno chiesto asilo politico alla vicina Finlandia The post I Testimoni di Geova scappati dalla Russia appeared first on Il Post.

Volley : Europei Under 20 - l'Italia sconfitta al tie break Dalla Russia : KORTRIJK , BELGIO, - L 'Italia Under 20 conosce l'amarezza della prima sconfitta. I ragazzi di Monica Cresta, dopo aver battuttuto Francia e Turchia , si è arresa al cospetto della Russia al tie break ...

Dalla Germania : 'IL Borussia Dortmund punta Mandzukic'. Ma la Juventus dice no : ROMA - Le imprese della Croazia , vice campione del Mondo sconfitta solo in finale Dalla Francia , non sono passate inosservate ed ecco così che anche per Mario Mandzukic iniziano a prospettarsi ...

Mondiali 2018 Russia. Francesi 'in fuga' Dalla Croazia : boom di turisti a Trieste : E' Francia-Croazia ovunque. In Russia, così come nei paesi di origine delle rispettive nazioni. Ma anche a Trieste, che non ha mai accolto tanti Francesi come nel giorno della finale dei Mondiali di ...

Alcune cose che ha detto Salvini Dalla Russia : Roma, 15 lug., askanews, - 'Sono orgoglioso di essere il primo ministro del nuovo italiano italiano a venire in missione ufficiale in Russia'. E' quanto ha detto, tra le altre cose, il ministro dell'...

Russia 2018 - boom di turisti francesi a Trieste in 'fuga' Dalla Croazia : boom di turisti francesi oggi a Trieste. Si tratta per lo più di famiglie in 'fuga' dalla vicina Croazia, paese in cui stavano trascorrendo le vacanze estive ma che hanno deciso di lasciare '...