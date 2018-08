ilgiornale

: Daisy Oskue, parla il figlio del consigliere Pd: 'Il razzismo non c'entra. Non sapevamo che fare' -… - allnews24eu : Daisy Oskue, parla il figlio del consigliere Pd: 'Il razzismo non c'entra. Non sapevamo che fare' -… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Quella che è stata soprannominata la "banda dell'uovo" ha colpitoOsakue domenica 29 agosto a Moncalieri, Torino.I tre ragazzi italiani sono stati individuati e uno di questi è pure ildi undel Partito democratico, Roberto De Pascali. E proprio su di lui è ricaduta una parte dell'attenzione pubblica. Il motivo? I giorni immediatamente successivi all'aggressione a, la Sinistra - come da copione - ha iniziato are di "attacco razzista". E per questo motivo, se l'era presa con il ministro dell'Interno e con le sue politiche che - a loro dire - "incitano all'odio razziale".Ora, l'attenzione è ricaduta suldeldel Pd. Il giovane si chiama Federico De Pascali ed è stato intervistato da La Stampa. In quattro battute ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere e ha ribadito che il movente "" non sussiste. "Perché abbiamo lanciato ...